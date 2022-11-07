***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 12:37
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu - Ekim 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077218
BIST
12:254.315
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 97,87
|Açılış
|: 4.217
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
12:2518,6058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0395
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
12:2518,5889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0976
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
12:251.004,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,42
|Açılış
|: 1.004,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler12:23
|EREGL
|36,62
|4.888.747.192
|% 9,97
|
|INVEO
|28,30
|71.593.370
|% 9,95
|
|VAKKO
|41,32
|63.171.270
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|ISDMR
|30,74
|319.458.058
|% 9,94
|
|KIMMR
|9,16
|14.270.912
|% -9,93
|
|PRKME
|14,19
|83.160.403
|% -9,21
|
|ARENA
|16,73
|35.256.121
|% -7,82
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|ULAS
|8,59
|5.904.224
|% -7,63
|
|EREGL
|36,62
|4.888.747.192
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,86
|4.305.627.363
|% 6,62
|
|THYAO
|103,80
|3.298.289.836
|% -0,38
|
|PETKM
|14,21
|1.976.437.099
|% 1,50
|
|SASA
|147,30
|1.872.649.323
|% 2,65
|
|KRDMD
|13,86
|4.305.627.363
|% 6,62
|
|EKGYO
|4,68
|1.163.880.657
|% 1,74
|
|PETKM
|14,21
|1.976.437.099
|% 1,50
|
|ISCTR
|9,28
|1.261.153.977
|% 3,69
|
|EREGL
|36,62
|4.888.747.192
|% 9,97
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6029
|18,6069
|% 0,22
|
|Euro
|18,5789
|18,5925
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,2406
|21,3471
|% 0,85
|
|Frank
|18,6827
|18,7953
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9357
|4,9604
|% 0,21
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|-2,93
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|6.667
|6.768
|-21,00
|
|Tam
|6.710
|6.768
|134,00
|
|Yarım
|3.269
|3.309
|65,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.655
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|20,77
|20,80
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,40
|12,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|97,96
|97,96
|-0,61
|