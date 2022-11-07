***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 12:37
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu - Ekim 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077220
BIST
12:254.315
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 98,10
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
12:2518,6058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0395
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
12:2518,5889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0976
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
12:251.004,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,42
|Açılış
|: 1.004,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler12:23
|EREGL
|36,62
|4.886.232.753
|% 9,97
|
|INVEO
|28,30
|71.137.994
|% 9,95
|
|VAKKO
|41,32
|63.152.015
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|ISDMR
|30,74
|318.814.762
|% 9,94
|
|KIMMR
|9,16
|14.153.710
|% -9,93
|
|PRKME
|14,18
|82.571.004
|% -9,28
|
|ARENA
|16,71
|34.658.110
|% -7,93
|
|DITAS
|34,70
|16.889.958
|% -7,76
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|EREGL
|36,62
|4.886.232.753
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,88
|4.262.699.567
|% 6,77
|
|THYAO
|103,80
|3.233.892.516
|% -0,38
|
|PETKM
|14,23
|1.886.425.035
|% 1,64
|
|SASA
|147,60
|1.862.791.571
|% 2,86
|
|KRDMD
|13,88
|4.262.699.567
|% 6,77
|
|EKGYO
|4,69
|1.138.162.187
|% 1,96
|
|EREGL
|36,62
|4.886.232.753
|% 9,97
|
|ISCTR
|9,27
|1.236.850.123
|% 3,58
|
|PETKM
|14,23
|1.886.425.035
|% 1,64
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6029
|18,6061
|% 0,21
|
|Euro
|18,5808
|18,5889
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,2508
|21,3573
|% 0,89
|
|Frank
|18,6884
|18,8010
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9357
|4,9604
|% 0,21
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|-2,86
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|0,17
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|-8,00
|
|Tam
|6.715
|6.767
|133,00
|
|Yarım
|3.272
|3.308
|64,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.655
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|20,73
|20,77
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,44
|12,45
|-0,02
|
|B. Petrol
|98,27
|98,27
|-0,30
|