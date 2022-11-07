***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 12:37
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu - Ekim 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077226
BIST
12:574.311
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 94,05
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
12:5718,6042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0379
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
12:5718,5970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1057
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
12:571.003,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 1.003,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler12:57
|EREGL
|36,62
|4.929.668.577
|% 9,97
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|VAKKO
|41,32
|63.711.694
|% 9,95
|
|GARFA
|19,67
|8.804.636
|% 9,95
|
|INVEO
|28,30
|72.414.523
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|14.830.570
|% -9,93
|
|PRKME
|14,28
|91.515.337
|% -8,64
|
|ARENA
|16,83
|41.997.216
|% -7,27
|
|DITAS
|34,92
|18.290.094
|% -7,18
|
|MERCN
|25,80
|63.514.736
|% -6,93
|
|EREGL
|36,62
|4.929.668.577
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,92
|4.811.097.699
|% 7,08
|
|THYAO
|104,20
|3.693.718.874
|% 0,00
|
|PETKM
|14,29
|2.483.006.070
|% 2,07
|
|SASA
|146,50
|1.961.619.977
|% 2,09
|
|KRDMD
|13,92
|4.811.097.699
|% 7,08
|
|EKGYO
|4,75
|1.425.661.864
|% 3,26
|
|PETKM
|14,29
|2.483.006.070
|% 2,07
|
|ISCTR
|9,27
|1.356.504.349
|% 3,58
|
|EREGL
|36,62
|4.929.668.577
|% 9,97
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6024
|18,6042
|% 0,20
|
|Euro
|18,5859
|18,5970
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,2221
|21,3286
|% 0,76
|
|Frank
|18,6802
|18,7927
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9360
|4,9608
|% 0,22
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|-2,59
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|0,71
|
|Cumhuriyet
|6.686
|6.787
|-2,00
|
|Tam
|6.724
|6.773
|139,00
|
|Yarım
|3.276
|3.311
|67,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.656
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|20,72
|20,75
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,40
|12,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|98,38
|98,38
|-0,19
|