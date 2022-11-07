***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 12:46
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy dağılım raporu - Ekim 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077230
BIST
12:354.309
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 92,43
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
12:3518,6067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0404
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
12:3518,5842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0929
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
12:351.004,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,30
|Açılış
|: 1.004,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler12:35
|EREGL
|36,62
|4.913.021.418
|% 9,97
|
|INVEO
|28,30
|71.911.349
|% 9,95
|
|VAKKO
|41,32
|63.456.626
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|ISDMR
|30,74
|320.097.635
|% 9,94
|
|KIMMR
|9,16
|14.515.777
|% -9,93
|
|PRKME
|14,24
|86.851.087
|% -8,89
|
|ARENA
|16,67
|36.352.118
|% -8,15
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|ULAS
|8,59
|6.058.675
|% -7,63
|
|EREGL
|36,62
|4.913.021.418
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,86
|4.382.855.264
|% 6,62
|
|THYAO
|104,00
|3.446.770.295
|% -0,19
|
|PETKM
|14,20
|2.062.421.944
|% 1,43
|
|SASA
|146,70
|1.904.436.376
|% 2,23
|
|KRDMD
|13,86
|4.382.855.264
|% 6,62
|
|EKGYO
|4,68
|1.168.265.087
|% 1,74
|
|PETKM
|14,20
|2.062.421.944
|% 1,43
|
|ISCTR
|9,28
|1.307.598.465
|% 3,69
|
|EREGL
|36,62
|4.913.021.418
|% 9,97
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6040
|18,6067
|% 0,22
|
|Euro
|18,5704
|18,5842
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,2286
|21,3350
|% 0,79
|
|Frank
|18,6800
|18,7925
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9361
|4,9609
|% 0,22
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|-2,53
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|0,39
|
|Cumhuriyet
|6.684
|6.785
|-4,00
|
|Tam
|6.720
|6.769
|135,00
|
|Yarım
|3.274
|3.309
|65,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.655
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|20,71
|20,76
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|98,33
|98,33
|-0,24
|