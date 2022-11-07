***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 12:46
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu - Ekim 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077233
BIST
12:354.309
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 92,43
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
12:3518,6067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0404
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
12:3518,5842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0929
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
12:351.004,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,30
|Açılış
|: 1.004,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler12:35
|EREGL
|36,62
|4.912.331.974
|% 9,97
|
|INVEO
|28,30
|71.778.480
|% 9,95
|
|VAKKO
|41,32
|63.413.405
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|ISDMR
|30,74
|320.079.836
|% 9,94
|
|KIMMR
|9,16
|14.513.643
|% -9,93
|
|PRKME
|14,20
|85.674.751
|% -9,15
|
|ARENA
|16,69
|36.140.240
|% -8,04
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|DITAS
|34,72
|17.245.535
|% -7,71
|
|EREGL
|36,62
|4.912.331.974
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,87
|4.374.843.946
|% 6,69
|
|THYAO
|104,10
|3.428.423.688
|% -0,10
|
|PETKM
|14,22
|2.053.335.523
|% 1,57
|
|SASA
|147,10
|1.897.717.409
|% 2,51
|
|KRDMD
|13,87
|4.374.843.946
|% 6,69
|
|EKGYO
|4,69
|1.167.924.027
|% 1,96
|
|PETKM
|14,22
|2.053.335.523
|% 1,57
|
|ISCTR
|9,29
|1.303.418.584
|% 3,80
|
|EREGL
|36,62
|4.912.331.974
|% 9,97
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6040
|18,6067
|% 0,22
|
|Euro
|18,5704
|18,5842
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,2430
|21,3495
|% 0,86
|
|Frank
|18,6870
|18,7996
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9360
|4,9608
|% 0,22
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.680
|-2,24
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.005
|0,62
|
|Cumhuriyet
|6.684
|6.785
|-4,00
|
|Tam
|6.721
|6.770
|136,00
|
|Yarım
|3.275
|3.310
|66,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.655
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|20,73
|20,76
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,44
|-0,03
|
|B. Petrol
|98,31
|98,31
|-0,26
|