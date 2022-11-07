***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 12:46
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu - Ekim 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077235
BIST
12:314.314
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 96,70
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
12:3118,6049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0386
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
12:3118,5913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1000
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
12:311.004,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,62
|Açılış
|: 1.004,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler12:31
|EREGL
|36,62
|4.910.672.282
|% 9,97
|
|VAKKO
|41,32
|63.402.868
|% 9,95
|
|INVEO
|28,30
|71.755.133
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|ISDMR
|30,74
|319.767.795
|% 9,94
|
|KIMMR
|9,16
|14.325.945
|% -9,93
|
|PRKME
|14,25
|84.860.315
|% -8,83
|
|ARENA
|16,66
|35.790.504
|% -8,21
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|ULAS
|8,59
|5.962.400
|% -7,63
|
|EREGL
|36,62
|4.910.672.282
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,86
|4.347.412.106
|% 6,62
|
|THYAO
|103,90
|3.320.100.909
|% -0,29
|
|PETKM
|14,21
|2.023.452.129
|% 1,50
|
|SASA
|147,20
|1.885.595.928
|% 2,58
|
|KRDMD
|13,86
|4.347.412.106
|% 6,62
|
|EKGYO
|4,69
|1.164.923.831
|% 1,96
|
|PETKM
|14,21
|2.023.452.129
|% 1,50
|
|ISCTR
|9,30
|1.289.722.925
|% 3,91
|
|EREGL
|36,62
|4.910.672.282
|% 9,97
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6032
|18,6049
|% 0,21
|
|Euro
|18,5853
|18,5913
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,2423
|21,3488
|% 0,85
|
|Frank
|18,6799
|18,7924
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9355
|4,9603
|% 0,21
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|-2,53
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|0,39
|
|Cumhuriyet
|6.684
|6.785
|-4,00
|
|Tam
|6.720
|6.769
|135,00
|
|Yarım
|3.274
|3.309
|65,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.655
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|20,71
|20,76
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|98,33
|98,33
|-0,24
|