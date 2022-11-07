***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 12:46
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu - Ekim 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077237
BIST
12:574.311
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 94,05
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
12:5718,6042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0379
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
12:5718,5970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1057
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
12:571.003,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 1.003,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler12:55
|EREGL
|36,62
|4.927.501.443
|% 9,97
|
|VAKKO
|41,32
|63.711.694
|% 9,95
|
|GARFA
|19,67
|8.804.636
|% 9,95
|
|INVEO
|28,30
|72.414.523
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|14.819.129
|% -9,93
|
|PRKME
|14,27
|91.058.633
|% -8,70
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|ARENA
|16,77
|40.319.797
|% -7,60
|
|MERCN
|25,74
|63.301.251
|% -7,14
|
|EREGL
|36,62
|4.927.501.443
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,93
|4.791.680.040
|% 7,15
|
|THYAO
|104,20
|3.658.053.621
|% 0,00
|
|PETKM
|14,31
|2.452.015.358
|% 2,21
|
|SASA
|146,60
|1.957.206.625
|% 2,16
|
|KRDMD
|13,93
|4.791.680.040
|% 7,15
|
|EKGYO
|4,73
|1.354.071.005
|% 2,83
|
|PETKM
|14,31
|2.452.015.358
|% 2,21
|
|ISCTR
|9,28
|1.355.771.078
|% 3,69
|
|EREGL
|36,62
|4.927.501.443
|% 9,97
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6021
|18,6052
|% 0,21
|
|Euro
|18,5733
|18,5854
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,2316
|21,3380
|% 0,80
|
|Frank
|18,6885
|18,8011
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9361
|4,9609
|% 0,22
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.679
|-3,04
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.005
|0,57
|
|Cumhuriyet
|6.686
|6.787
|-2,00
|
|Tam
|6.723
|6.772
|138,00
|
|Yarım
|3.276
|3.311
|67,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.656
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|20,71
|20,73
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,40
|12,42
|-0,05
|
|B. Petrol
|98,28
|98,28
|-0,29
|