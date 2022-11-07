***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 12:46
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu - Ekim 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077239
BIST
12:494.310
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 92,57
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
12:4918,6040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0377
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
12:4918,5909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0996
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
12:491.004,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,92
|Açılış
|: 1.004,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler12:49
|EREGL
|36,62
|4.925.386.454
|% 9,97
|
|VAKKO
|41,32
|63.660.581
|% 9,95
|
|INVEO
|28,30
|72.142.418
|% 9,95
|
|GARFA
|19,67
|8.422.507
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|14.663.803
|% -9,93
|
|PRKME
|14,35
|90.132.119
|% -8,19
|
|ARENA
|16,70
|38.328.899
|% -7,99
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|ULAS
|8,59
|6.239.792
|% -7,63
|
|EREGL
|36,62
|4.925.386.454
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,93
|4.736.746.198
|% 7,15
|
|THYAO
|104,10
|3.570.008.393
|% -0,10
|
|PETKM
|14,37
|2.361.394.031
|% 2,64
|
|SASA
|146,90
|1.946.865.708
|% 2,37
|
|KRDMD
|13,93
|4.736.746.198
|% 7,15
|
|EKGYO
|4,69
|1.214.311.336
|% 1,96
|
|PETKM
|14,37
|2.361.394.031
|% 2,64
|
|ISCTR
|9,27
|1.343.393.922
|% 3,58
|
|EREGL
|36,62
|4.925.386.454
|% 9,97
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6020
|18,6040
|% 0,20
|
|Euro
|18,5831
|18,5909
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,2298
|21,3362
|% 0,79
|
|Frank
|18,6970
|18,8097
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9363
|4,9611
|% 0,22
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.680
|-2,24
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.005
|0,62
|
|Cumhuriyet
|6.684
|6.785
|-4,00
|
|Tam
|6.721
|6.770
|136,00
|
|Yarım
|3.275
|3.310
|66,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.655
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|20,73
|20,76
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,44
|-0,03
|
|B. Petrol
|98,31
|98,31
|-0,26
|