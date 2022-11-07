***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 13:07
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu - Ekim 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077247
BIST
12:564.312
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 94,79
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
12:5618,6052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0389
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
12:5618,5854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0941
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
12:561.004,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,54
|Açılış
|: 1.004,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler12:54
|EREGL
|36,62
|4.927.501.443
|% 9,97
|
|VAKKO
|41,32
|63.711.694
|% 9,95
|
|GARFA
|19,67
|8.804.636
|% 9,95
|
|INVEO
|28,30
|72.414.523
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|14.819.129
|% -9,93
|
|PRKME
|14,27
|91.058.633
|% -8,70
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|ARENA
|16,77
|40.319.797
|% -7,60
|
|MERCN
|25,74
|63.301.251
|% -7,14
|
|EREGL
|36,62
|4.927.501.443
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,93
|4.791.680.040
|% 7,15
|
|THYAO
|104,20
|3.658.053.621
|% 0,00
|
|PETKM
|14,31
|2.452.015.358
|% 2,21
|
|SASA
|146,60
|1.957.206.625
|% 2,16
|
|KRDMD
|13,93
|4.791.680.040
|% 7,15
|
|EKGYO
|4,73
|1.354.071.005
|% 2,83
|
|PETKM
|14,31
|2.452.015.358
|% 2,21
|
|ISCTR
|9,28
|1.355.771.078
|% 3,69
|
|EREGL
|36,62
|4.927.501.443
|% 9,97
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6025
|18,6045
|% 0,21
|
|Euro
|18,5812
|18,5891
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,2300
|21,3365
|% 0,80
|
|Frank
|18,6862
|18,7988
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9357
|4,9605
|% 0,21
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|-2,63
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.005
|0,54
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.722
|6.771
|137,00
|
|Yarım
|3.275
|3.310
|66,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.656
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|20,71
|20,76
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,39
|12,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|98,19
|98,19
|-0,38
|