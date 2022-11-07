***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 13:07
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu - Ekim 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077248
BIST
14:304.318
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 101,47
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
14:3018,6082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0419
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
14:3018,5930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1017
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
14:301.003,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,54
|Açılış
|: 1.003,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler14:30
|POLTK
|968,10
|15.331.381
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|4.969.431.635
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|61.784.812
|% 9,96
|
|INVEO
|28,30
|74.352.167
|% 9,95
|
|GARFA
|19,67
|9.546.489
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|15.482.652
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,27
|14.422.487
|% -8,82
|
|BTCIM
|38,98
|27.856.230
|% -7,32
|
|MERCN
|25,72
|73.412.678
|% -7,22
|
|KRDMD
|13,84
|5.413.668.616
|% 6,46
|
|EREGL
|36,62
|4.969.431.635
|% 9,97
|
|THYAO
|103,80
|4.953.052.087
|% -0,38
|
|EKGYO
|4,83
|3.170.510.862
|% 5,00
|
|PETKM
|14,34
|3.031.409.313
|% 2,43
|
|EKGYO
|4,83
|3.170.510.862
|% 5,00
|
|KRDMD
|13,84
|5.413.668.616
|% 6,46
|
|PETKM
|14,34
|3.031.409.313
|% 2,43
|
|ISCTR
|9,31
|1.696.914.417
|% 4,02
|
|DOHOL
|6,30
|930.335.822
|% 3,79
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6046
|18,6082
|% 0,23
|
|Euro
|18,5834
|18,5930
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,2680
|21,3747
|% 0,98
|
|Frank
|18,7250
|18,8378
|% 0,66
|
|Riyal
|4,9364
|4,9611
|% 0,22
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|-3,79
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|-8,00
|
|Tam
|6.714
|6.763
|129,00
|
|Yarım
|3.272
|3.306
|62,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.654
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|20,69
|20,72
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,37
|-0,09
|
|B. Petrol
|98,47
|98,47
|-0,10
|
Seans Raporu
14:30
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-
14:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 131, 54 artarak (% 2.87 ) 4, 716
-
14:45
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, THYAO, EREGL
-
14:45XU100
Endeks 4, 318 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 39 üstünde . İşlem hacmi 64, 124.00 milyon TL de
-
14:45COSMO
Yüzde 9.95 oranında artışla 92.85 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 582 adet işlem
-
14:44KCHOL
Yüzde 6.02 oranında artışla 63.45 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 844, 430 adet işlem