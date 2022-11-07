***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 13:07
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu - Ekim 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077255
BIST
14:314.316
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 98,87
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
14:3118,6085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0422
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
14:3118,5929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1016
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
14:311.003,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,54
|Açılış
|: 1.003,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler14:31
|POLTK
|968,10
|15.331.381
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|4.969.484.368
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|61.804.665
|% 9,96
|
|INVEO
|28,30
|74.352.167
|% 9,95
|
|GARFA
|19,67
|9.546.489
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|15.487.782
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,30
|14.903.000
|% -8,63
|
|MERCN
|25,70
|73.637.089
|% -7,29
|
|BTCIM
|39,00
|28.072.197
|% -7,28
|
|KRDMD
|13,83
|5.424.467.679
|% 6,38
|
|EREGL
|36,62
|4.969.484.368
|% 9,97
|
|THYAO
|103,80
|4.969.137.162
|% -0,38
|
|EKGYO
|4,83
|3.210.731.231
|% 5,00
|
|PETKM
|14,31
|3.041.746.358
|% 2,21
|
|EKGYO
|4,83
|3.210.731.231
|% 5,00
|
|KRDMD
|13,83
|5.424.467.679
|% 6,38
|
|PETKM
|14,31
|3.041.746.358
|% 2,21
|
|ISCTR
|9,34
|1.713.116.427
|% 4,36
|
|HALKB
|8,98
|1.373.902.770
|% 5,15
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6036
|18,6085
|% 0,23
|
|Euro
|18,5832
|18,5929
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,2658
|21,3724
|% 0,97
|
|Frank
|18,7257
|18,8385
|% 0,67
|
|Riyal
|4,9363
|4,9611
|% 0,22
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-4,47
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|-8,00
|
|Tam
|6.715
|6.763
|129,00
|
|Yarım
|3.272
|3.306
|62,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.654
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,68
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,36
|-0,11
|
|B. Petrol
|98,64
|98,64
|0,07
|