***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 13:07
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım R
14:384.312
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 95,04
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
14:3818,6095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0432
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
14:3818,5769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0856
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
14:381.003,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,34
|Açılış
|: 1.003,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler14:38
|POLTK
|968,00
|15.450.328
|% 9,99
|
|EREGL
|36,62
|4.970.647.969
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|61.836.593
|% 9,96
|
|VAKKO
|41,32
|66.548.229
|% 9,95
|
|INVEO
|28,30
|74.365.581
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|15.514.776
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,30
|15.950.065
|% -8,63
|
|PRKME
|14,48
|117.625.204
|% -7,36
|
|MERCN
|25,70
|74.019.822
|% -7,29
|
|KRDMD
|13,83
|5.452.849.642
|% 6,38
|
|THYAO
|104,00
|5.002.198.749
|% -0,19
|
|EREGL
|36,62
|4.970.647.969
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,83
|3.214.031.970
|% 5,00
|
|PETKM
|14,33
|3.064.911.715
|% 2,36
|
|EKGYO
|4,83
|3.214.031.970
|% 5,00
|
|KRDMD
|13,83
|5.452.849.642
|% 6,38
|
|PETKM
|14,33
|3.064.911.715
|% 2,36
|
|ISCTR
|9,31
|1.741.232.005
|% 4,02
|
|HALKB
|9,00
|1.470.257.259
|% 5,39
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6027
|18,6095
|% 0,23
|
|Euro
|18,5692
|18,5769
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,2756
|21,3823
|% 1,01
|
|Frank
|18,7198
|18,8325
|% 0,63
|
|Riyal
|4,9360
|4,9607
|% 0,21
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-4,33
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.004
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|6.677
|6.778
|-11,00
|
|Tam
|6.716
|6.764
|130,00
|
|Yarım
|3.273
|3.307
|63,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.654
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|20,68
|20,71
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|98,43
|98,43
|-0,14
|
Seans Raporu
14:38
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14:53KRDMD
Yüzde 6.38 oranında artışla 13.83 lira fiyatla işlem gören hissede 399, 879, 787 adet işlem
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14:52ROYAL
Yüzde 7.41 oranında artışla 5.80 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 582 adet işlem
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14:51MNDRS
Yüzde 5.85 oranında artışla 8.32 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 895, 305 adet işlem
-
14:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 95, 84 artarak (% 2.58 ) 3, 815
-
14:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKFYO, GARFA, COSMO, INVEO, VAKKO, SNKRN, EREGL, DESA, ISDMR