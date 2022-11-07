***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 13:12
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu - Ekim 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077262
BIST
14:324.314
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 97,13
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
14:3218,6079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0416
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
14:3218,5843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0930
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
14:321.003,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,28
|Açılış
|: 1.003,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler14:32
|POLTK
|968,10
|15.331.381
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|4.970.217.867
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|61.826.745
|% 9,96
|
|VAKKO
|41,32
|66.527.363
|% 9,95
|
|GARFA
|19,67
|9.568.736
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|15.492.737
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,29
|15.601.902
|% -8,69
|
|MERCN
|25,72
|73.892.883
|% -7,22
|
|DITAS
|34,94
|21.958.034
|% -7,12
|
|KRDMD
|13,83
|5.442.177.086
|% 6,38
|
|THYAO
|104,00
|4.991.977.008
|% -0,19
|
|EREGL
|36,62
|4.970.217.867
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,83
|3.213.575.361
|% 5,00
|
|PETKM
|14,33
|3.055.150.437
|% 2,36
|
|EKGYO
|4,83
|3.213.575.361
|% 5,00
|
|KRDMD
|13,83
|5.442.177.086
|% 6,38
|
|PETKM
|14,33
|3.055.150.437
|% 2,36
|
|ISCTR
|9,32
|1.729.056.211
|% 4,13
|
|HALKB
|9,01
|1.457.661.134
|% 5,50
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6023
|18,6079
|% 0,22
|
|Euro
|18,5753
|18,5843
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,2832
|21,3900
|% 1,05
|
|Frank
|18,7235
|18,8363
|% 0,65
|
|Riyal
|4,9365
|4,9612
|% 0,22
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-4,43
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|6.677
|6.778
|-11,00
|
|Tam
|6.716
|6.765
|131,00
|
|Yarım
|3.273
|3.307
|63,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.654
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|20,68
|20,71
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|98,43
|98,43
|-0,14
|
Seans Raporu
14:32
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-
14:47SAHOL
Yüzde 5.44 oranında artışla 36.08 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 663, 213 adet işlem
-
14:46BRYAT
Yüzde 6.00 oranında artışla 814.10 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 049 adet işlem
-
14:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 131, 54 artarak (% 2.87 ) 4, 716
-
14:45
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, THYAO, EREGL
-
14:45XU100
Endeks 4, 318 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 39 üstünde . İşlem hacmi 64, 124.00 milyon TL de