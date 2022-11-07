***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 13:12
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu - Ekim 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077263
BIST
16:074.326
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 109,24
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.333
En Düşük
4.230
16:0718,6042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0379
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
16:0718,5787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0874
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
16:071.003,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,48
|Açılış
|: 1.003,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler16:07
|KONYA
|2.552,00
|190.519.087
|% 10,00
|
|BFREN
|2.332,90
|88.677.905
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|22.901.694
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|4.994.183.313
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|62.320.169
|% 9,96
|
|KIMMR
|9,16
|16.843.672
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,24
|28.366.202
|% -9,01
|
|PRKME
|14,32
|132.299.406
|% -8,38
|
|MERCN
|25,68
|80.127.678
|% -7,36
|
|THYAO
|105,10
|7.295.890.455
|% 0,86
|
|KRDMD
|13,75
|6.007.858.159
|% 5,77
|
|EREGL
|36,62
|4.994.183.313
|% 9,97
|
|ASELS
|36,46
|3.665.903.319
|% 3,82
|
|EKGYO
|4,75
|3.646.681.898
|% 3,26
|
|EKGYO
|4,75
|3.646.681.898
|% 3,26
|
|KRDMD
|13,75
|6.007.858.159
|% 5,77
|
|ISCTR
|9,32
|2.412.206.506
|% 4,13
|
|HALKB
|8,84
|2.299.696.359
|% 3,51
|
|PETKM
|14,38
|3.490.246.479
|% 2,71
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5995
|18,6042
|% 0,20
|
|Euro
|18,5694
|18,5787
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,2517
|21,3583
|% 0,90
|
|Frank
|18,7566
|18,8696
|% 0,83
|
|Riyal
|4,9357
|4,9605
|% 0,21
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|-5,33
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.003
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|6.677
|6.778
|-11,00
|
|Tam
|6.711
|6.759
|125,00
|
|Yarım
|3.270
|3.304
|60,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.653
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|20,59
|20,62
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,36
|-0,11
|
|B. Petrol
|97,81
|97,81
|-0,76
|
Seans Raporu
16:07
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16:21CRFSA
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16:20XU050
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16:20
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16:20
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16:20
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