***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 12:06
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu - Ekim 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077203
BIST
14:474.315
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 98,10
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.320
En Düşük
4.230
14:4718,6084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0421
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
14:4718,5860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0947
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
14:471.003,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,46
|Açılış
|: 1.003,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler14:47
|POLTK
|968,10
|17.613.986
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|4.971.496.308
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|61.875.595
|% 9,96
|
|VAKKO
|41,32
|67.564.495
|% 9,95
|
|INVEO
|28,30
|74.674.023
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|15.721.032
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,32
|17.408.947
|% -8,50
|
|PRKME
|14,44
|119.011.048
|% -7,61
|
|MERCN
|25,68
|74.663.456
|% -7,36
|
|KRDMD
|13,81
|5.524.755.826
|% 6,23
|
|THYAO
|103,80
|5.109.951.958
|% -0,38
|
|EREGL
|36,62
|4.971.496.308
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,82
|3.278.265.339
|% 4,78
|
|PETKM
|14,31
|3.131.919.447
|% 2,21
|
|EKGYO
|4,82
|3.278.265.339
|% 4,78
|
|KRDMD
|13,81
|5.524.755.826
|% 6,23
|
|PETKM
|14,31
|3.131.919.447
|% 2,21
|
|ISCTR
|9,32
|1.820.817.382
|% 4,13
|
|HALKB
|9,14
|1.626.088.907
|% 7,03
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6039
|18,6084
|% 0,23
|
|Euro
|18,5765
|18,5860
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,2787
|21,3854
|% 1,03
|
|Frank
|18,7317
|18,8445
|% 0,70
|
|Riyal
|4,9369
|4,9616
|% 0,23
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-4,51
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|6.682
|6.783
|-6,00
|
|Tam
|6.717
|6.765
|131,00
|
|Yarım
|3.273
|3.307
|63,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.654
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|20,66
|20,69
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,38
|12,39
|-0,07
|
|B. Petrol
|98,28
|98,28
|-0,29
|
Seans Raporu
14:47
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-
15:02KONYA
Yüzde 9.27 oranında artışla 2, 535.00 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 799 adet işlem
-
15:01RYSAS
Yüzde 7.59 oranında artışla 13.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 982, 751 adet işlem
-
15:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 134, 86 artarak (% 2.94 ) 4, 719
-
15:00XU100
Endeks 4, 320 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 43 üstünde . İşlem hacmi 66, 518.00 milyon TL de
-
15:00VAKBN
Yüzde 9.04 oranında artışla 9.89 lira fiyatla işlem gören hissede 142, 435, 819 adet işlem