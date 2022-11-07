***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 12:37
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu - Ekim 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077224
BIST
14:384.312
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 95,04
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
14:3818,6068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0405
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
14:3818,5748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0835
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
14:381.003,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,34
|Açılış
|: 1.003,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler14:38
|POLTK
|968,10
|15.508.413
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|4.970.978.867
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|61.868.991
|% 9,96
|
|INVEO
|28,30
|74.438.652
|% 9,95
|
|VAKKO
|41,32
|66.548.312
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|15.683.119
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,40
|16.341.298
|% -7,99
|
|PRKME
|14,46
|118.218.561
|% -7,49
|
|MERCN
|25,68
|74.388.981
|% -7,36
|
|KRDMD
|13,82
|5.463.074.953
|% 6,31
|
|THYAO
|103,80
|5.048.493.399
|% -0,38
|
|EREGL
|36,62
|4.970.978.867
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,82
|3.224.550.717
|% 4,78
|
|PETKM
|14,31
|3.079.094.995
|% 2,21
|
|EKGYO
|4,82
|3.224.550.717
|% 4,78
|
|KRDMD
|13,82
|5.463.074.953
|% 6,31
|
|PETKM
|14,31
|3.079.094.995
|% 2,21
|
|ISCTR
|9,29
|1.760.131.456
|% 3,80
|
|HALKB
|8,99
|1.488.236.329
|% 5,27
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6027
|18,6068
|% 0,22
|
|Euro
|18,5660
|18,5748
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,2736
|21,3803
|% 1,00
|
|Frank
|18,7238
|18,8366
|% 0,66
|
|Riyal
|4,9368
|4,9616
|% 0,23
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-4,43
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|6.677
|6.778
|-11,00
|
|Tam
|6.716
|6.765
|131,00
|
|Yarım
|3.273
|3.307
|63,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.654
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|20,68
|20,71
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|98,43
|98,43
|-0,14
|
Seans Raporu
14:38
daha fazla
-
14:53KRDMD
Yüzde 6.38 oranında artışla 13.83 lira fiyatla işlem gören hissede 399, 879, 787 adet işlem
-
14:52ROYAL
Yüzde 7.41 oranında artışla 5.80 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 582 adet işlem
-
14:51MNDRS
Yüzde 5.85 oranında artışla 8.32 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 895, 305 adet işlem
-
14:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 95, 84 artarak (% 2.58 ) 3, 815
-
14:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKFYO, GARFA, COSMO, INVEO, VAKKO, SNKRN, EREGL, DESA, ISDMR