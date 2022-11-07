***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 12:46
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu - Ekim 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077232
BIST
17:494.334
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 117,47
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.338
En Düşük
4.230
17:4918,5882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0219
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
17:4918,5936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1023
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
17:491.003,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,29
|Açılış
|: 1.003,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler17:49
|POLTK
|968,10
|24.730.427
|% 10,00
|
|BFREN
|2.332,90
|93.618.403
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|5.011.834.812
|% 9,97
|
|FMIZP
|183,30
|204.900.235
|% 9,96
|
|DESA
|39,08
|62.853.846
|% 9,96
|
|KIMMR
|9,16
|17.629.903
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|PRKME
|14,26
|145.298.336
|% -8,77
|
|EGEPO
|14,32
|33.090.093
|% -8,50
|
|BTCIM
|38,78
|47.801.584
|% -7,80
|
|THYAO
|106,80
|10.449.605.718
|% 2,50
|
|KRDMD
|13,69
|7.045.862.796
|% 5,31
|
|PETKM
|14,70
|5.436.883.947
|% 5,00
|
|TUPRS
|450,00
|5.163.756.935
|% 5,09
|
|EREGL
|36,62
|5.011.834.812
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,77
|4.540.606.322
|% 3,70
|
|KRDMD
|13,69
|7.045.862.796
|% 5,31
|
|PETKM
|14,70
|5.436.883.947
|% 5,00
|
|ISCTR
|9,28
|2.926.306.416
|% 3,69
|
|HALKB
|8,75
|2.744.371.166
|% 2,46
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5806
|18,5882
|% 0,12
|
|Euro
|18,5709
|18,5936
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,2399
|21,3464
|% 0,84
|
|Frank
|18,7069
|18,8196
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9297
|4,9544
|% 0,09
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.680
|-1,58
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.004
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.715
|6.776
|142,00
|
|Yarım
|3.272
|3.313
|69,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.657
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,00
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,52
|0,05
|
|B. Petrol
|98,48
|98,48
|-0,09
|
Seans Raporu
17:49
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