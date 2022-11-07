***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 12:46
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu - Ekim 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077234
BIST
16:234.329
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 112,34
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.333
En Düşük
4.230
16:2318,6067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0404
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
16:2318,5870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0957
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
16:231.001,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,85
|Açılış
|: 1.001,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler16:23
|POLTK
|968,10
|23.031.419
|% 10,00
|
|BFREN
|2.332,80
|91.215.586
|% 9,99
|
|EREGL
|36,62
|4.997.025.941
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|62.504.822
|% 9,96
|
|VAKKO
|41,32
|88.244.596
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|16.916.687
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|PRKME
|14,32
|133.834.510
|% -8,38
|
|EGEPO
|14,36
|29.010.837
|% -8,24
|
|BTCIM
|38,66
|40.231.519
|% -8,08
|
|THYAO
|105,00
|7.431.593.393
|% 0,77
|
|KRDMD
|13,81
|6.138.731.800
|% 6,23
|
|EREGL
|36,62
|4.997.025.941
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,78
|3.806.933.889
|% 3,91
|
|ASELS
|36,32
|3.777.192.785
|% 3,42
|
|EKGYO
|4,78
|3.806.933.889
|% 3,91
|
|KRDMD
|13,81
|6.138.731.800
|% 6,23
|
|HALKB
|8,83
|2.380.223.877
|% 3,40
|
|ISCTR
|9,31
|2.463.400.784
|% 4,02
|
|PETKM
|14,48
|3.660.888.070
|% 3,43
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6012
|18,6067
|% 0,22
|
|Euro
|18,5772
|18,5870
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,2812
|21,3879
|% 1,04
|
|Frank
|18,7552
|18,8682
|% 0,82
|
|Riyal
|4,9336
|4,9584
|% 0,17
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-4,70
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|-7,00
|
|Tam
|6.714
|6.762
|128,00
|
|Yarım
|3.272
|3.306
|62,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.653
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|20,71
|20,74
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,33
|12,35
|-0,12
|
|B. Petrol
|98,06
|98,06
|-0,51
|
Seans Raporu
16:23
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