***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 12:46
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu - Ekim 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077238
BIST
16:124.329
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 111,67
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.333
En Düşük
4.230
16:1218,6061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0398
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
16:1218,5875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0962
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
16:121.002,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,72
|Açılış
|: 1.002,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler16:12
|POLTK
|968,10
|22.922.992
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|4.995.732.449
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|62.504.822
|% 9,96
|
|KONYA
|2.550,90
|196.226.295
|% 9,95
|
|VAKKO
|41,32
|88.138.032
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|16.858.924
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,24
|28.429.930
|% -9,01
|
|PRKME
|14,33
|132.774.097
|% -8,32
|
|BTCIM
|38,94
|38.230.325
|% -7,42
|
|THYAO
|105,00
|7.386.828.987
|% 0,77
|
|KRDMD
|13,85
|6.083.570.537
|% 6,54
|
|EREGL
|36,62
|4.995.732.449
|% 9,97
|
|ASELS
|36,40
|3.709.865.490
|% 3,64
|
|EKGYO
|4,76
|3.648.353.336
|% 3,48
|
|EKGYO
|4,76
|3.648.353.336
|% 3,48
|
|KRDMD
|13,85
|6.083.570.537
|% 6,54
|
|HALKB
|8,81
|2.348.817.818
|% 3,16
|
|ISCTR
|9,29
|2.439.746.324
|% 3,80
|
|PETKM
|14,38
|3.516.267.542
|% 2,71
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6015
|18,6061
|% 0,21
|
|Euro
|18,5741
|18,5875
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,2435
|21,3500
|% 0,86
|
|Frank
|18,7384
|18,8513
|% 0,73
|
|Riyal
|4,9334
|4,9581
|% 0,16
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|-5,81
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|-7,00
|
|Tam
|6.709
|6.757
|123,00
|
|Yarım
|3.269
|3.304
|60,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.652
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|20,66
|20,68
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,32
|12,34
|-0,13
|
|B. Petrol
|97,85
|97,85
|-0,72
|
Seans Raporu
16:12
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-
16:27IMASM
Yüzde 9.53 oranında artışla 131.00 lira fiyatla işlem gören hissede 224, 058 adet işlem
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16:26INVEO
Yüzde 9.95 oranında artışla 28.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 711, 937 adet işlem
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16:25XU100
Endeks 4, 327 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 61 üstünde . İşlem hacmi 82, 749.00 milyon TL de
-
16:25KOZAA
Yüzde 8.46 oranında artışla 36.40 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 224, 588 adet işlem
-
16:23KOZAA
Yüzde 7.33 oranında artışla 36.02 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 651, 855 adet işlem