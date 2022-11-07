***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 13:12
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu - Ekim 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077261
BIST
15:064.308
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 91,13
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.320
En Düşük
4.230
15:0618,6118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0455
|Açılış
|: 18,6280
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
15:0618,5791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0878
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
15:061.002,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,08
|Açılış
|: 1.002,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler15:05
|POLTK
|968,10
|19.882.199
|% 10,00
|
|BFREN
|2.332,70
|75.217.429
|% 9,99
|
|KONYA
|2.551,80
|161.294.785
|% 9,99
|
|EREGL
|36,62
|4.980.902.228
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|62.141.847
|% 9,96
|
|KIMMR
|9,16
|16.208.124
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,17
|18.856.978
|% -9,46
|
|PRKME
|14,42
|122.309.323
|% -7,74
|
|BTCIM
|39,04
|32.266.614
|% -7,18
|
|KRDMD
|13,84
|5.629.020.490
|% 6,46
|
|THYAO
|103,70
|5.258.361.948
|% -0,48
|
|EREGL
|36,62
|4.980.902.228
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,77
|3.373.651.159
|% 3,70
|
|PETKM
|14,28
|3.223.456.505
|% 2,00
|
|EKGYO
|4,77
|3.373.651.159
|% 3,70
|
|KRDMD
|13,84
|5.629.020.490
|% 6,46
|
|PETKM
|14,28
|3.223.456.505
|% 2,00
|
|HALKB
|8,88
|1.986.037.706
|% 3,98
|
|ISCTR
|9,27
|2.059.014.030
|% 3,58
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5948
|18,6160
|% 0,27
|
|Euro
|18,5700
|18,5779
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,2364
|21,3429
|% 0,83
|
|Frank
|18,7218
|18,8345
|% 0,64
|
|Riyal
|4,9364
|4,9611
|% 0,22
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|-3,96
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|6.682
|6.783
|-6,00
|
|Tam
|6.715
|6.763
|129,00
|
|Yarım
|3.272
|3.307
|63,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.654
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|20,69
|20,73
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|98,30
|98,30
|-0,27
|
Seans Raporu
15:05
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15:20
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15:20
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