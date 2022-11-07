***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 13:12
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu - Ekim 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077265
BIST
15:064.307
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 90,04
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.320
En Düşük
4.230
15:0618,6052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0389
|Açılış
|: 18,6280
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
15:0618,5731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0818
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
15:061.003,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,78
|Açılış
|: 1.003,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler15:06
|KONYA
|2.552,00
|168.424.402
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|19.882.199
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|4.981.729.803
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|62.141.847
|% 9,96
|
|INVEO
|28,30
|75.032.357
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|16.215.599
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,17
|19.513.990
|% -9,46
|
|PRKME
|14,46
|122.888.397
|% -7,49
|
|MERCN
|25,68
|76.099.075
|% -7,36
|
|KRDMD
|13,82
|5.648.494.072
|% 6,31
|
|THYAO
|103,90
|5.336.187.271
|% -0,29
|
|EREGL
|36,62
|4.981.729.803
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,77
|3.439.529.588
|% 3,70
|
|PETKM
|14,27
|3.266.474.763
|% 1,93
|
|EKGYO
|4,77
|3.439.529.588
|% 3,70
|
|KRDMD
|13,82
|5.648.494.072
|% 6,31
|
|PETKM
|14,27
|3.266.474.763
|% 1,93
|
|HALKB
|8,88
|2.049.541.564
|% 3,98
|
|ISCTR
|9,27
|2.115.014.056
|% 3,58
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6037
|18,6052
|% 0,21
|
|Euro
|18,5637
|18,5731
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,2290
|21,3355
|% 0,79
|
|Frank
|18,7183
|18,8311
|% 0,63
|
|Riyal
|4,9357
|4,9605
|% 0,21
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|-5,91
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.004
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|6.684
|6.785
|-4,00
|
|Tam
|6.717
|6.765
|131,00
|
|Yarım
|3.273
|3.307
|63,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.654
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,68
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|98,28
|98,28
|-0,29
|
Seans Raporu
15:06
daha fazla
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15:21IMASM
Yüzde 7.86 oranında artışla 129.00 lira fiyatla işlem gören hissede 188, 001 adet işlem
-
15:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, SASA, TUPRS
-
15:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, KOZAA, KRDMD
-
15:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 17 artarak (% 2.32 ) 3, 806
-
15:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EREGL, ISDMR, INVEO, SNKRN, KONYA, GARFA, POLTK, COSMO, DESA, VKFYO