***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2023 16:39
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Şubat 2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121686
BIST
17:595.438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 56,48
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.442
En Düşük
5.341
17:5918,9427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0224
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9927
En Düşük
18,8991
17:5920,0169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0568
|Açılış
|: 20,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
20,0861
En Düşük
19,8891
17:591.108,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,90
|Açılış
|: 1.108,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.109,38
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKVY
|25,30
|61.596.895
|% 10,00
|
|SDTTR
|101,20
|411.355.146
|% 10,00
|
|POLTK
|1.683,50
|23.818.767
|% 10,00
|
|LIDFA
|5,39
|87.527.054
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|530.481.079
|% 9,99
|
|DOAS
|142,20
|1.708.461.017
|% -10,00
|
|ULUSE
|196,30
|240.903.352
|% -10,00
|
|UZERB
|190,30
|3.074.311
|% -9,98
|
|RAYSG
|22,26
|23.776.816
|% -9,95
|
|ISKUR
|680.000,00
|680.000
|% -9,33
|
|AKBNK
|19,93
|6.367.713.567
|% 7,04
|
|ASTOR
|46,10
|6.317.243.304
|% -5,42
|
|ISCTR
|14,27
|5.651.787.009
|% 9,94
|
|YKBNK
|11,54
|5.367.406.382
|% 7,75
|
|EREGL
|43,06
|4.741.036.433
|% -2,84
|
|YKBNK
|11,54
|5.367.406.382
|% 7,75
|
|ISCTR
|14,27
|5.651.787.009
|% 9,94
|
|SKBNK
|2,69
|740.974.020
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,11
|2.097.151.623
|% 0,12
|
|TSKB
|4,83
|717.361.999
|% 7,33
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9346
|18,9424
|% 0,12
|
|Euro
|20,0125
|20,0210
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,3358
|22,4478
|% 0,12
|
|Frank
|20,0415
|20,1623
|% 0,18
|
|Riyal
|5,0300
|5,0552
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|4,66
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.107
|3,28
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.537
|7.605
|22,00
|
|Yarım
|3.682
|3.721
|10,00
|
|Çeyrek
|1.841
|1.861
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,14
|20,16
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,26
|0,03
|
|B. Petrol
|82,58
|82,58
|-0,71
|