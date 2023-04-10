***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.04.2023 11:52
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Mart 2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134753
BIST
15:275.044
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 119,56
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:2719,2755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0387
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:2720,9693
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0236
|Açılış
|: 21,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9234
15:271.238,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,28
|Açılış
|: 1.238,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:27
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.536.803
|% 9,96
|
|GESAN
|81,75
|619.103.709
|% 9,95
|
|KAREL
|18,13
|110.130.284
|% 9,95
|
|KRGYO
|17,30
|14.459.473
|% -6,99
|
|AVHOL
|19,53
|100.996.125
|% -6,47
|
|DERHL
|5,36
|27.782.090
|% -6,46
|
|COSMO
|83,75
|5.936.838
|% -4,88
|
|ULUSE
|142,70
|73.947.239
|% -4,74
|
|THYAO
|131,00
|3.561.632.971
|% 2,83
|
|KOZAL
|22,16
|2.158.883.065
|% 2,59
|
|EKGYO
|7,14
|1.920.060.771
|% 6,73
|
|EREGL
|35,52
|1.705.524.139
|% 1,89
|
|ASTOR
|57,95
|1.453.134.882
|% 2,20
|
|EKGYO
|7,14
|1.920.060.771
|% 6,73
|
|KOZAL
|22,16
|2.158.883.065
|% 2,59
|
|IHLGM
|1,00
|78.070.498
|% 3,09
|
|ZOREN
|4,86
|351.431.064
|% 9,46
|
|YKBNK
|9,90
|602.758.195
|% 2,17
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2714
|19,2755
|% 0,20
|
|Euro
|20,9436
|20,9693
|% -0,11
|
|Sterlin
|23,7707
|23,8899
|% -0,18
|
|Frank
|21,1141
|21,2413
|% -0,25
|
|Riyal
|5,1210
|5,1466
|% 0,16
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|-7,59
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.239
|-3,28
|
|Cumhuriyet
|8.574
|8.604
|-21,00
|
|Tam
|8.527
|8.586
|23,00
|
|Yarım
|4.165
|4.202
|12,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.101
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,42
|15,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,07
|85,07
|-0,05
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
15:42AKENR
Yüzde 9.83 oranında artışla 4.47 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 900, 743 adet işlem
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15:41DERIM
Yüzde 7.19 oranında artışla 10.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 369, 906 adet işlem
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15:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 128, 32 artarak (% 2.37 ) 5, 537
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15:39XU100
Endeks 5, 037 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 34, 554.00 milyon TL de
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15:39PAMEL
Yüzde 6.12 oranında artışla 268.90 lira fiyatla işlem gören hissede 313, 111 adet işlem