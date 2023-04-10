***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.04.2023 12:46
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Mart 2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134895
BIST
15:295.044
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 119,47
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:2919,2770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0402
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:2920,9520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0409
|Açılış
|: 21,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9234
15:291.238,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,08
|Açılış
|: 1.238,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:29
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.536.803
|% 9,96
|
|GESAN
|81,75
|619.103.709
|% 9,95
|
|KAREL
|18,13
|110.130.284
|% 9,95
|
|KRGYO
|17,30
|14.459.473
|% -6,99
|
|AVHOL
|19,53
|100.996.125
|% -6,47
|
|DERHL
|5,36
|27.782.090
|% -6,46
|
|COSMO
|83,75
|5.936.838
|% -4,88
|
|ULUSE
|142,70
|73.947.239
|% -4,74
|
|THYAO
|131,00
|3.561.632.971
|% 2,83
|
|KOZAL
|22,16
|2.158.883.065
|% 2,59
|
|EKGYO
|7,14
|1.920.060.771
|% 6,73
|
|EREGL
|35,52
|1.705.524.139
|% 1,89
|
|ASTOR
|57,95
|1.453.134.882
|% 2,20
|
|EKGYO
|7,14
|1.920.060.771
|% 6,73
|
|KOZAL
|22,16
|2.158.883.065
|% 2,59
|
|IHLGM
|1,00
|78.070.498
|% 3,09
|
|ZOREN
|4,86
|351.431.064
|% 9,46
|
|YKBNK
|9,90
|602.758.195
|% 2,17
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2728
|19,2770
|% 0,21
|
|Euro
|20,9371
|20,9520
|% -0,19
|
|Sterlin
|23,7707
|23,8899
|% -0,18
|
|Frank
|21,1141
|21,2413
|% -0,25
|
|Riyal
|5,1210
|5,1466
|% 0,16
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|-7,59
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.239
|-3,28
|
|Cumhuriyet
|8.574
|8.604
|-21,00
|
|Tam
|8.527
|8.586
|23,00
|
|Yarım
|4.165
|4.202
|12,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.101
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,42
|15,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,07
|85,07
|-0,05
|
Seans Raporu
15:29
daha fazla
-
15:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 110, 06 artarak (% 2.49 ) 4, 529
-
15:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BURCE, MARKA, GRNYO, BALAT, AZTEK, AKENR, KAREL, PKART, ZOREN, GESAN
-
15:44
CLEBI, BURCE, GRNYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:44
AVHOL, ULUSE, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:44XEUR
EURO serbest piyasada 21.31 liradan (ALIŞ) işlem