***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2023 15:41
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu - Nisan 2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148747
BIST
16:274.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -23,49
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.523
16:2719,5140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0122
|Açılış
|: 20,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
16:2721,3752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0815
|Açılış
|: 22,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
16:271.271,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,60
|Açılış
|: 1.271,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.275,59
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler16:27
|OSMEN
|72,10
|19.008.715
|% 9,99
|
|EGPRO
|53,50
|28.133.780
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|73.995.990
|% 9,98
|
|RHEAG
|3,75
|2.944.124
|% 9,97
|
|ULAS
|14,02
|6.730.010
|% 9,96
|
|GRTRK
|22,70
|821.771.000
|% -9,99
|
|AVHOL
|23,46
|103.240.490
|% -9,98
|
|CWENE
|118,90
|3.038.829.664
|% -9,44
|
|OYLUM
|3,77
|65.832.985
|% -9,38
|
|SEKFK
|7,39
|40.137.437
|% -9,33
|
|ISCTR
|12,04
|4.321.525.470
|% 2,82
|
|KCHOL
|85,45
|3.509.828.808
|% 6,02
|
|THYAO
|130,10
|3.052.436.362
|% -2,03
|
|CWENE
|118,90
|3.038.829.664
|% -9,44
|
|AKBNK
|16,66
|2.587.199.349
|% 1,03
|
|ISCTR
|12,04
|4.321.525.470
|% 2,82
|
|YKBNK
|10,20
|2.121.119.980
|% 2,93
|
|AKBNK
|16,66
|2.587.199.349
|% 1,03
|
|SKBNK
|2,23
|267.854.002
|% -0,45
|
|EKGYO
|5,49
|624.368.549
|% -1,08
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5100
|19,5140
|% 0,06
|
|Euro
|21,3673
|21,3752
|% -0,38
|
|Sterlin
|24,4850
|24,6078
|% -0,20
|
|Frank
|21,7417
|21,8727
|% -0,42
|
|Riyal
|5,1873
|5,2133
|% 0,06
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.025
|2.025
|3,82
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|3,54
|
|Cumhuriyet
|9.251
|9.391
|20,00
|
|Tam
|9.210
|9.445
|29,08
|
|Yarım
|4.555
|4.632
|16,00
|
|Çeyrek
|2.270
|2.309
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,50
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,97
|15,99
|-0,04
|
|B. Petrol
|76,25
|76,25
|-0,76
|