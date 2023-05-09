***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2023 15:45
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu - Nisan 2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148756
BIST
16:284.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -25,12
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.523
16:2819,5269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0251
|Açılış
|: 76,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 77,0100
|
19,5269
En Düşük
19,4689
16:2821,3761
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0806
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
21,4771
En Düşük
21,2827
16:2815,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,04
|Açılış
|: 15,99
|
|Önceki Kapanış
|: 16,03
|
16,10
En Düşük
15,89
BIST En Aktif Hisseler16:26
|OSMEN
|72,10
|19.008.715
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|73.995.990
|% 9,98
|
|RHEAG
|3,75
|2.944.124
|% 9,97
|
|ULAS
|14,02
|6.730.010
|% 9,96
|
|DAGHL
|13,37
|82.056.794
|% 9,95
|
|GRTRK
|22,70
|821.775.563
|% -9,99
|
|AVHOL
|23,46
|103.240.490
|% -9,98
|
|SEKFK
|7,38
|40.274.708
|% -9,45
|
|OYLUM
|3,77
|66.028.049
|% -9,38
|
|CWENE
|119,10
|3.046.358.283
|% -9,29
|
|ISCTR
|12,12
|4.352.718.873
|% 3,50
|
|KCHOL
|85,70
|3.527.516.442
|% 6,33
|
|THYAO
|130,10
|3.063.603.101
|% -2,03
|
|CWENE
|119,10
|3.046.358.283
|% -9,29
|
|AKBNK
|16,74
|2.596.786.682
|% 1,52
|
|ISCTR
|12,12
|4.352.718.873
|% 3,50
|
|YKBNK
|10,25
|2.128.860.034
|% 3,43
|
|AKBNK
|16,74
|2.596.786.682
|% 1,52
|
|SKBNK
|2,24
|270.110.112
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,50
|635.210.441
|% -0,90
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5121
|19,5163
|% 0,07
|
|Euro
|21,3589
|21,3636
|% -0,43
|
|Sterlin
|24,4929
|24,6157
|% -0,17
|
|Frank
|21,7436
|21,8746
|% -0,41
|
|Riyal
|5,1878
|5,2138
|% 0,07
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.025
|2.026
|4,40
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|3,57
|
|Cumhuriyet
|9.251
|9.391
|20,00
|
|Tam
|9.212
|9.447
|31,37
|
|Yarım
|4.555
|4.632
|16,00
|
|Çeyrek
|2.271
|2.309
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,97
|16,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|76,33
|76,33
|-0,68
|
Seans Raporu
16:26
daha fazla
-
16:41SUNTK
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 33.28 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 582 adet işlem
-
16:40OYLUM
Yüzde -9.62 oranında düşüşle 3.76 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 572, 753 adet işlem
-
16:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, PETKM, ASELS
-
16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -30, 35 kaybederek (% -0.74 ) 4, 078
-
16:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PAMEL, BRSAN, TATGD, EGPRO, VANGD, RHEAG, DAGHL, OSMEN, ULAS