***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2023 16:02
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu - Nisan 2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148782
BIST
16:294.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -30,92
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.523
16:2919,5148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0130
|Açılış
|: 20,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
16:2921,3759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0808
|Açılış
|: 22,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
16:291.270,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,94
|Açılış
|: 1.270,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.275,59
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler16:29
|OSMEN
|72,10
|19.008.715
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|74.020.672
|% 9,98
|
|RHEAG
|3,75
|2.944.124
|% 9,97
|
|ULAS
|14,02
|6.730.010
|% 9,96
|
|BURCE
|82,90
|85.333.763
|% 9,95
|
|GRTRK
|22,70
|821.801.486
|% -9,99
|
|AVHOL
|23,46
|103.240.490
|% -9,98
|
|CWENE
|118,90
|3.056.534.237
|% -9,44
|
|SEKFK
|7,39
|40.290.990
|% -9,33
|
|NETAS
|24,06
|122.312.342
|% -9,07
|
|ISCTR
|12,11
|4.373.327.562
|% 3,42
|
|KCHOL
|85,65
|3.537.463.192
|% 6,27
|
|THYAO
|130,00
|3.073.921.250
|% -2,11
|
|CWENE
|118,90
|3.056.534.237
|% -9,44
|
|YKBNK
|10,26
|2.134.286.082
|% 3,53
|
|ISCTR
|12,11
|4.373.327.562
|% 3,42
|
|YKBNK
|10,26
|2.134.286.082
|% 3,53
|
|SKBNK
|2,25
|273.118.970
|% 0,45
|
|EKGYO
|5,48
|639.797.775
|% -1,26
|
|DOHOL
|8,93
|992.824.389
|% 0,34
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5106
|19,5148
|% 0,07
|
|Euro
|21,3715
|21,3759
|% -0,38
|
|Sterlin
|24,4908
|24,6136
|% -0,18
|
|Frank
|21,7483
|21,8793
|% -0,39
|
|Riyal
|5,1878
|5,2138
|% 0,07
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.025
|2.025
|3,82
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|3,54
|
|Cumhuriyet
|9.251
|9.391
|20,00
|
|Tam
|9.210
|9.445
|29,08
|
|Yarım
|4.555
|4.632
|16,00
|
|Çeyrek
|2.270
|2.309
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,50
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,97
|15,99
|-0,04
|
|B. Petrol
|76,25
|76,25
|-0,76
|
Seans Raporu
16:29
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16:44XU100
Endeks 4, 537 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 54 altında . İşlem hacmi 45, 090.00 milyon TL de
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16:44ASTOR
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 42.26 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 275, 805 adet işlem
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16:42KLGYO
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 1.74 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 000, 815 adet işlem
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16:41SUNTK
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 33.28 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 582 adet işlem
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16:40OYLUM
Yüzde -9.62 oranında düşüşle 3.76 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 572, 753 adet işlem