***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2023 16:02
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu - Nisan 2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148789
BIST
16:304.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -33,37
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.523
16:3019,5134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 20,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
16:3021,3694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0873
|Açılış
|: 22,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
16:301.270,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,81
|Açılış
|: 1.270,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.275,59
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler16:30
|OSMEN
|72,10
|19.008.715
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|74.020.672
|% 9,98
|
|RHEAG
|3,75
|2.944.124
|% 9,97
|
|ULAS
|14,02
|6.730.010
|% 9,96
|
|DAGHL
|13,37
|84.050.033
|% 9,95
|
|GRTRK
|22,70
|821.812.019
|% -9,99
|
|AVHOL
|23,46
|103.240.490
|% -9,98
|
|CWENE
|118,30
|3.124.972.316
|% -9,90
|
|SEKFK
|7,38
|40.354.246
|% -9,45
|
|NETAS
|24,04
|122.751.866
|% -9,15
|
|ISCTR
|12,06
|4.384.459.263
|% 2,99
|
|KCHOL
|85,60
|3.547.979.782
|% 6,20
|
|CWENE
|118,30
|3.124.972.316
|% -9,90
|
|THYAO
|129,70
|3.080.491.310
|% -2,33
|
|AKBNK
|16,70
|2.605.294.216
|% 1,27
|
|ISCTR
|12,06
|4.384.459.263
|% 2,99
|
|YKBNK
|10,24
|2.143.343.084
|% 3,33
|
|AKBNK
|16,70
|2.605.294.216
|% 1,27
|
|SKBNK
|2,25
|273.171.059
|% 0,45
|
|EKGYO
|5,46
|642.352.118
|% -1,62
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5094
|19,5134
|% 0,06
|
|Euro
|21,3650
|21,3694
|% -0,41
|
|Sterlin
|24,4906
|24,6134
|% -0,18
|
|Frank
|21,7469
|21,8780
|% -0,40
|
|Riyal
|5,1879
|5,2139
|% 0,07
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.025
|2.025
|3,82
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|3,54
|
|Cumhuriyet
|9.251
|9.391
|20,00
|
|Tam
|9.210
|9.445
|29,08
|
|Yarım
|4.555
|4.632
|16,00
|
|Çeyrek
|2.270
|2.309
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,50
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,97
|15,99
|-0,04
|
|B. Petrol
|76,25
|76,25
|-0,76
|
Seans Raporu
16:30
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16:45ULUFA
Yüzde -3.81 oranında düşüşle 5.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 364, 849 adet işlem
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16:44XU100
Endeks 4, 537 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 54 altında . İşlem hacmi 45, 090.00 milyon TL de
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16:44ASTOR
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 42.26 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 275, 805 adet işlem
-
16:42KLGYO
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 1.74 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 000, 815 adet işlem
-
16:41SUNTK
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 33.28 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 582 adet işlem