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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

10.07.2023 10:35
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Açıklamalar

Portföy dağılım raporu - Haziran 2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168355


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BIST En Aktif Hisseler12:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HKTM 60,50 34.456.872 % 10,00  
TETMT 323,50 2.991.405 % 10,00  
AZTEK 38,80 179.837.409 % 9,98  
FORTE 49,90 87.565.139 % 9,96  
BRKVY 32,48 22.656.067 % 9,95  
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12:05 Alış Satış %  
Dolar 26,0692 26,0797 % 0,16  
Euro 28,5728 28,6364 % 0,22  
Sterlin 33,3576 33,5249 % 0,10  
Frank 29,2281 29,4042 % 0,12  
Riyal 6,9372 6,9720 % 0,25  
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12:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.925 1.925 -0,38  
Altın Gr. 1.615 1.615 3,10  
Cumhuriyet 10.789 10.952 17,00  
Tam 10.406 10.621 -45,00  
Yarım 5.211 5.335 -22,00  
Çeyrek 2.614 2.668 -11,00  
Gümüş.Ons 23,06 23,10 0,00  
Gümüş Gr. 19,38 19,39 0,06  
B. Petrol 77,88 77,88 -0,59  
Seans Raporu 12:05
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