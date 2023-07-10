***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.07.2023 10:35
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy dağılım raporu - Haziran 2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168355
BIST
'
12:116.253
En Düşük
|Değişim
|: 1,07%
|| 66,02
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
12:1126,0995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0620
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
12:1128,6507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0773
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
12:111.614,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,94
|Açılış
|: 1.614,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler12:05
|HKTM
|60,50
|34.456.872
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|2.991.405
|% 10,00
|
|AZTEK
|38,80
|179.837.409
|% 9,98
|
|FORTE
|49,90
|87.565.139
|% 9,96
|
|BRKVY
|32,48
|22.656.067
|% 9,95
|
|IHAAS
|27,66
|74.094.225
|% -7,74
|
|DAPGM
|38,70
|31.256.406
|% -4,11
|
|ICUGS
|8,18
|11.250.044
|% -3,76
|
|ESCAR
|99,20
|10.415.352
|% -1,98
|
|PSGYO
|7,21
|99.175.059
|% -1,77
|
|ASTOR
|81,30
|3.997.142.706
|% -0,43
|
|EUPWR
|112,10
|1.087.218.890
|% 7,79
|
|GESAN
|68,00
|746.111.455
|% 5,43
|
|CWENE
|192,20
|694.724.879
|% 0,89
|
|KONTR
|167,80
|498.166.890
|% 2,76
|
|ASTOR
|81,30
|3.997.142.706
|% -0,43
|
|QUAGR
|8,10
|377.099.366
|% 1,25
|
|AKFYE
|13,08
|308.696.204
|% 3,07
|
|KAYSE
|21,92
|485.522.715
|% 9,93
|
|IMASM
|18,57
|379.340.628
|% 9,30
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0692
|26,0797
|% 0,16
|
|Euro
|28,5728
|28,6364
|% 0,22
|
|Sterlin
|33,3576
|33,5249
|% 0,10
|
|Frank
|29,2281
|29,4042
|% 0,12
|
|Riyal
|6,9372
|6,9720
|% 0,25
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-0,38
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|3,10
|
|Cumhuriyet
|10.789
|10.952
|17,00
|
|Tam
|10.406
|10.621
|-45,00
|
|Yarım
|5.211
|5.335
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.614
|2.668
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,10
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|19,38
|19,39
|0,06
|
|B. Petrol
|77,88
|77,88
|-0,59
|
Seans Raporu
12:05
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12:19POLTK
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12:18XU100
Endeks 6, 264 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 24 üstünde . İşlem hacmi 44, 468.00 milyon TL de
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12:18POLTK
Yüzde 5.08 oranında artışla 3, 327.10 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 854 adet işlem