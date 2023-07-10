***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.07.2023 10:38
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu - Haziran 2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168376
BIST
'
12:126.252
En Düşük
|Değişim
|: 1,05%
|| 64,90
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
12:1226,1023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0648
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
12:1228,6514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0780
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
12:121.614,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,94
|Açılış
|: 1.614,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler12:10
|YESIL
|5,72
|101.301.876
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|34.505.514
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|2.991.405
|% 10,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|AVHOL
|143,10
|10.502.968
|% 9,99
|
|SEKFK
|15,40
|36.681.762
|% -9,99
|
|IHAAS
|27,72
|74.724.406
|% -7,54
|
|YAPRK
|114,90
|32.015.781
|% -5,82
|
|DAPGM
|38,70
|32.032.503
|% -4,11
|
|ICUGS
|8,17
|11.761.523
|% -3,88
|
|ASTOR
|81,40
|4.022.648.799
|% -0,31
|
|THYAO
|214,70
|3.212.247.743
|% -0,23
|
|ASELS
|61,30
|2.201.947.035
|% 3,81
|
|TUPRS
|91,20
|1.765.931.340
|% 0,44
|
|EREGL
|39,68
|1.747.744.222
|% 1,74
|
|EKGYO
|8,41
|1.688.864.876
|% -0,47
|
|ZOREN
|3,66
|398.161.613
|% 1,67
|
|ADESE
|1,72
|129.943.618
|% 6,17
|
|YKBNK
|13,07
|954.284.013
|% 0,85
|
|PETKM
|16,36
|1.163.624.412
|% 2,70
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0921
|26,0995
|% 0,24
|
|Euro
|28,6327
|28,6507
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,3170
|33,4840
|% -0,03
|
|Frank
|29,2013
|29,3772
|% 0,03
|
|Riyal
|6,9291
|6,9638
|% 0,13
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|-0,58
|
|Altın Gr.
|1.613
|1.613
|0,93
|
|Cumhuriyet
|10.769
|10.952
|17,00
|
|Tam
|10.386
|10.605
|-61,00
|
|Yarım
|5.201
|5.327
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.609
|2.663
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,09
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|19,34
|19,35
|0,02
|
|B. Petrol
|77,78
|77,78
|-0,69
|