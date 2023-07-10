***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.07.2023 10:39
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu - Haziran 2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168377
BIST
'
12:136.253
En Düşük
|Değişim
|: 1,07%
|| 65,96
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
12:1326,0999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0624
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
12:1328,6564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0830
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
12:131.614,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,20
|Açılış
|: 1.614,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler12:13
|YESIL
|5,72
|101.301.876
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|34.505.514
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|2.991.405
|% 10,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|AVHOL
|143,10
|10.502.968
|% 9,99
|
|SEKFK
|15,40
|36.803.961
|% -9,99
|
|IHAAS
|27,74
|74.858.573
|% -7,47
|
|YAPRK
|114,90
|32.347.379
|% -5,82
|
|DAPGM
|38,70
|32.103.457
|% -4,11
|
|ICUGS
|8,19
|11.905.975
|% -3,65
|
|ASTOR
|82,00
|4.068.850.438
|% 0,43
|
|THYAO
|214,60
|3.226.553.876
|% -0,28
|
|ASELS
|61,20
|2.215.560.130
|% 3,64
|
|TUPRS
|91,10
|1.772.062.265
|% 0,33
|
|EREGL
|39,60
|1.759.049.534
|% 1,54
|
|EKGYO
|8,41
|1.690.097.808
|% -0,47
|
|ZOREN
|3,66
|398.738.578
|% 1,67
|
|ADESE
|1,72
|130.259.336
|% 6,17
|
|YKBNK
|13,06
|962.252.304
|% 0,77
|
|PETKM
|16,35
|1.169.187.169
|% 2,64
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0941
|26,0999
|% 0,24
|
|Euro
|28,6293
|28,6564
|% 0,29
|
|Sterlin
|33,3080
|33,4751
|% -0,05
|
|Frank
|29,1951
|29,3710
|% 0,01
|
|Riyal
|6,9272
|6,9619
|% 0,10
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-0,01
|
|Altın Gr.
|1.613
|1.613
|0,93
|
|Cumhuriyet
|10.769
|10.952
|17,00
|
|Tam
|10.386
|10.605
|-61,00
|
|Yarım
|5.201
|5.327
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.609
|2.663
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,09
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|19,32
|19,35
|0,01
|
|B. Petrol
|77,79
|77,79
|-0,68
|