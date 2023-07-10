***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.07.2023 10:41
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu - Haziran 2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168399
BIST
'
12:156.253
En Düşük
|Değişim
|: 1,06%
|| 65,58
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
12:1526,1079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0704
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
12:1528,6572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0838
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
12:151.614,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,96
|Açılış
|: 1.614,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler12:15
|TETMT
|323,50
|3.008.550
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|34.552.704
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|101.929.595
|% 10,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|AYCES
|200,30
|82.425.344
|% 9,99
|
|SEKFK
|15,40
|36.990.625
|% -9,99
|
|IHAAS
|27,74
|75.381.926
|% -7,47
|
|ICUGS
|8,08
|12.119.048
|% -4,94
|
|YAPRK
|116,00
|32.899.001
|% -4,92
|
|DAPGM
|38,70
|32.462.215
|% -4,11
|
|ASTOR
|82,40
|4.211.917.010
|% 0,92
|
|THYAO
|214,30
|3.270.907.441
|% -0,42
|
|ASELS
|61,15
|2.241.509.953
|% 3,56
|
|TUPRS
|90,90
|1.792.787.038
|% 0,11
|
|EREGL
|39,60
|1.775.413.492
|% 1,54
|
|EKGYO
|8,39
|1.709.849.942
|% -0,71
|
|ZOREN
|3,66
|400.899.379
|% 1,67
|
|ADESE
|1,71
|139.128.013
|% 5,56
|
|YKBNK
|13,06
|972.394.710
|% 0,77
|
|PETKM
|16,32
|1.180.365.597
|% 2,45
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0958
|26,1079
|% 0,27
|
|Euro
|28,6366
|28,6572
|% 0,29
|
|Sterlin
|33,3347
|33,5018
|% 0,03
|
|Frank
|29,2291
|29,4052
|% 0,12
|
|Riyal
|6,9341
|6,9689
|% 0,20
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-0,01
|
|Altın Gr.
|1.613
|1.613
|0,93
|
|Cumhuriyet
|10.769
|10.952
|17,00
|
|Tam
|10.386
|10.605
|-61,00
|
|Yarım
|5.201
|5.327
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.609
|2.663
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,09
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|19,32
|19,35
|0,01
|
|B. Petrol
|77,79
|77,79
|-0,68
|