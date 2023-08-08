***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2023 12:34
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Temmuz 2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181968
BIST
'
15:007.438
En Düşük
|Değişim
|: -0,43%
|| -32,30
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.399
En Yüksek
7.504
15:0027,0227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0603
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
15:0029,6075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0768
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,5680
15:001.675,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -4,36
|Açılış
|: 1.676,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.673,71
BIST En Aktif Hisseler14:58
|EKIZ
|26,18
|2.167.285
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.525.897.964
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|314.124.556
|% 10,00
|
|ONCSM
|179,50
|98.828.288
|% 9,99
|
|TETMT
|740,00
|5.973.280
|% 9,99
|
|ERSU
|9,72
|100.747.399
|% -10,00
|
|UZERB
|202,50
|5.251.433
|% -9,96
|
|EDIP
|12,75
|28.820.482
|% -8,99
|
|AKSUE
|34,56
|281.791.811
|% -8,57
|
|MMCAS
|9,15
|577.498
|% -8,04
|
|THYAO
|261,70
|7.947.643.358
|% -1,95
|
|KOZAL
|28,28
|4.714.303.335
|% 3,44
|
|ASTOR
|114,40
|4.087.481.293
|% 6,62
|
|ISCTR
|16,34
|3.044.588.261
|% 1,05
|
|YKBNK
|14,84
|2.901.111.701
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,01
|1.933.722.025
|% -1,31
|
|AKFGY
|4,95
|1.010.208.173
|% -4,26
|
|YKBNK
|14,84
|2.901.111.701
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,19
|594.616.720
|% 2,57
|
|ISCTR
|16,34
|3.044.588.261
|% 1,05
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0134
|27,0259
|% 0,24
|
|Euro
|29,5798
|29,6059
|% -0,26
|
|Sterlin
|34,2254
|34,3970
|% -0,49
|
|Frank
|30,6689
|30,8537
|% -0,40
|
|Riyal
|7,1807
|7,2167
|% 0,13
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-7,17
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.676
|-3,83
|
|Cumhuriyet
|11.441
|11.614
|167,00
|
|Tam
|11.180
|11.263
|117,00
|
|Yarım
|5.594
|5.657
|58,00
|
|Çeyrek
|2.797
|2.829
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,97
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,94
|19,97
|-0,11
|
|B. Petrol
|83,69
|83,69
|-1,65
|