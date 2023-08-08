***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2023 12:52
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Temmuz 2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181989
BIST
'
15:007.438
En Düşük
|Değişim
|: -0,43%
|| -32,30
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.399
En Yüksek
7.504
15:0027,0227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0603
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
15:0029,6075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0768
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,5680
15:001.676,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -4,19
|Açılış
|: 1.676,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.673,71
BIST En Aktif Hisseler15:00
|EKIZ
|26,18
|2.167.285
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.527.678.412
|% 10,00
|
|SARKY
|32,78
|88.908.077
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|314.208.887
|% 10,00
|
|ONCSM
|179,50
|98.964.529
|% 9,99
|
|ERSU
|9,72
|100.930.096
|% -10,00
|
|UZERB
|202,50
|5.251.433
|% -9,96
|
|EDIP
|12,75
|28.820.482
|% -8,99
|
|AKSUE
|34,76
|285.433.383
|% -8,04
|
|MMCAS
|9,15
|577.498
|% -8,04
|
|THYAO
|261,80
|7.990.373.827
|% -1,91
|
|KOZAL
|28,32
|4.736.796.831
|% 3,58
|
|ASTOR
|114,40
|4.194.190.576
|% 6,62
|
|ISCTR
|16,38
|3.054.783.819
|% 1,30
|
|YKBNK
|14,88
|2.909.147.803
|% 0,27
|
|EKGYO
|9,02
|1.937.618.954
|% -1,20
|
|AKFGY
|4,95
|1.010.946.911
|% -4,26
|
|YKBNK
|14,88
|2.909.147.803
|% 0,27
|
|SKBNK
|3,20
|597.098.270
|% 2,89
|
|ISCTR
|16,38
|3.054.783.819
|% 1,30
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0173
|27,0227
|% 0,22
|
|Euro
|29,5821
|29,6075
|% -0,26
|
|Sterlin
|34,2021
|34,3736
|% -0,55
|
|Frank
|30,6744
|30,8591
|% -0,38
|
|Riyal
|7,1800
|7,2160
|% 0,12
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-11,66
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.676
|-4,19
|
|Cumhuriyet
|11.431
|11.604
|157,00
|
|Tam
|11.173
|11.255
|109,00
|
|Yarım
|5.591
|5.653
|54,00
|
|Çeyrek
|2.795
|2.827
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|19,93
|19,95
|-0,13
|
|B. Petrol
|83,56
|83,56
|-1,78
|
Seans Raporu
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