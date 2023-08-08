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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

08.08.2023 13:01
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Portföy Dağılım Raporu - Temmuz 2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182002


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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  7.470  
En Düşük
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 26,18 2.167.285 % 10,00  
KLSER 58,85 1.527.678.412 % 10,00  
SARKY 32,78 88.908.077 % 10,00  
CVKMD 325,60 314.208.887 % 10,00  
ONCSM 179,50 98.964.529 % 9,99  
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15:00 Alış Satış %  
Dolar 27,0173 27,0227 % 0,22  
Euro 29,5821 29,6075 % -0,26  
Sterlin 34,2021 34,3736 % -0,55  
Frank 30,6744 30,8591 % -0,38  
Riyal 7,1800 7,2160 % 0,12  
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15:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.925 1.925 -11,66  
Altın Gr. 1.676 1.676 -4,19  
Cumhuriyet 11.431 11.604 157,00  
Tam 11.173 11.255 109,00  
Yarım 5.591 5.653 54,00  
Çeyrek 2.795 2.827 28,00  
Gümüş.Ons 22,87 22,90 -0,25  
Gümüş Gr. 19,93 19,95 -0,13  
B. Petrol 83,56 83,56 -1,78  
Seans Raporu 15:00
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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