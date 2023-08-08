***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2023 13:09
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Temmuz 2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182008
BIST
'
15:037.438
En Düşük
|Değişim
|: -0,43%
|| -32,07
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.399
En Yüksek
7.504
15:0327,0226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0602
|Açılış
|: 27,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
15:0329,6078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0765
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,5680
15:031.674,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,88
|Açılış
|: 1.674,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.673,71
BIST En Aktif Hisseler15:01
|EKIZ
|26,18
|2.167.285
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.527.879.561
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|314.251.866
|% 10,00
|
|SARKY
|32,78
|89.064.438
|% 10,00
|
|TETMT
|740,00
|5.974.760
|% 9,99
|
|ERSU
|9,72
|100.977.394
|% -10,00
|
|UZERB
|202,50
|5.251.433
|% -9,96
|
|EDIP
|12,75
|28.820.482
|% -8,99
|
|AKSUE
|34,60
|291.852.317
|% -8,47
|
|MMCAS
|9,15
|577.498
|% -8,04
|
|THYAO
|262,00
|8.022.902.088
|% -1,84
|
|KOZAL
|28,28
|4.742.083.134
|% 3,44
|
|ASTOR
|114,70
|4.250.562.363
|% 6,90
|
|ISCTR
|16,38
|3.058.165.833
|% 1,30
|
|YKBNK
|14,87
|2.916.894.351
|% 0,20
|
|EKGYO
|9,02
|1.938.482.455
|% -1,20
|
|AKFGY
|4,96
|1.011.976.902
|% -4,06
|
|YKBNK
|14,87
|2.916.894.351
|% 0,20
|
|SKBNK
|3,20
|597.917.660
|% 2,89
|
|ISCTR
|16,38
|3.058.165.833
|% 1,30
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0134
|27,0187
|% 0,21
|
|Euro
|29,5852
|29,6105
|% -0,25
|
|Sterlin
|34,2254
|34,3970
|% -0,49
|
|Frank
|30,6689
|30,8537
|% -0,40
|
|Riyal
|7,1807
|7,2167
|% 0,13
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-10,46
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.676
|-4,48
|
|Cumhuriyet
|11.431
|11.604
|157,00
|
|Tam
|11.170
|11.252
|106,00
|
|Yarım
|5.589
|5.652
|53,00
|
|Çeyrek
|2.795
|2.826
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,93
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|19,93
|19,94
|-0,14
|
|B. Petrol
|83,56
|83,56
|-1,78
|
Seans Raporu
15:01
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