***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2023 18:52
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Ağustos-2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193376
BIST
'
18:058.325
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -12,37
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.296
En Yüksek
8.398
18:0526,8512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0496
|Açılış
|: 26,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
18:0528,7453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0318
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
29,0259
En Düşük
28,6673
18:051.656,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,85
|Açılış
|: 1.656,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,92
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMSN
|111,10
|492.660.352
|% 10,00
|
|MTRYO
|9,79
|10.233.474
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,40
|1.425.671
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|149.356.483
|% 10,00
|
|GRSEL
|55,00
|158.474.336
|% 10,00
|
|UFUK
|80,30
|36.200.145
|% -9,98
|
|TUKAS
|11,75
|1.537.667.367
|% -9,96
|
|YONGA
|49,04
|6.329.659
|% -9,94
|
|BRYAT
|2.318,40
|521.120.754
|% -8,36
|
|BRSAN
|713,10
|2.300.044.406
|% -7,62
|
|ENERY
|205,10
|8.965.028.516
|% -0,68
|
|THYAO
|243,30
|7.079.807.971
|% -0,53
|
|KOZAL
|30,92
|5.678.935.377
|% 1,84
|
|ASELS
|43,50
|5.457.983.253
|% 3,57
|
|ISCTR
|24,70
|5.430.938.607
|% 0,57
|
|ZOREN
|5,09
|3.230.020.859
|% 4,73
|
|EKGYO
|9,48
|3.107.247.196
|% -1,25
|
|SKBNK
|5,52
|1.494.354.993
|% 9,96
|
|GSDHO
|4,83
|1.303.640.702
|% 2,33
|
|ISCTR
|24,70
|5.430.938.607
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8450
|26,8522
|% 0,19
|
|Euro
|28,7312
|28,7368
|% 0,08
|
|Sterlin
|33,3945
|33,5620
|% 0,17
|
|Frank
|29,9547
|30,1352
|% 0,14
|
|Riyal
|7,1365
|7,1723
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|-1,11
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|1,96
|
|Cumhuriyet
|11.279
|11.450
|42,00
|
|Tam
|11.007
|11.129
|20,00
|
|Yarım
|5.521
|5.586
|10,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.793
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,80
|-0,01
|
|B. Petrol
|90,72
|90,72
|0,80
|