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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

08.09.2023 19:08
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Portföy Dağılım Raporu - Ağustos-2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193410


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TMSN 111,10 492.660.352 % 10,00  
MTRYO 9,79 10.233.474 % 10,00  
BRMEN 4,40 1.425.671 % 10,00  
KLRHO 27,72 149.356.483 % 10,00  
GRSEL 55,00 158.474.336 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,8464 26,8512 % 0,19  
Euro 28,7332 28,7453 % 0,11  
Sterlin 33,3837 33,5511 % 0,14  
Frank 29,9520 30,1324 % 0,13  
Riyal 7,1369 7,1727 % 0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.918 1.919 -1,11  
Altın Gr. 1.657 1.657 1,96  
Cumhuriyet 11.279 11.450 42,00  
Tam 11.007 11.129 20,00  
Yarım 5.521 5.586 10,00  
Çeyrek 2.752 2.793 5,00  
Gümüş.Ons 22,88 22,92 -0,07  
Gümüş Gr. 19,78 19,80 -0,01  
B. Petrol 90,72 90,72 0,80  
Seans Raporu 18:05
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