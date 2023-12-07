***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2023 13:11
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu - Kasım 2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223520
BIST
'
16:507.812
En Düşük
|Değişim
|: -0,55%
|| -43,26
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.747
En Yüksek
7.885
16:5028,9347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0224
|Açılış
|: 28,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8338
16:5031,2548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1180
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2935
En Düşük
31,0844
16:501.896,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 13,01
|Açılış
|: 1.897,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.898,04
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler16:48
|ATATP
|97,90
|256.519.777
|% 10,00
|
|IZFAS
|11,11
|121.396.441
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.202,00
|301.701.617
|% 9,99
|
|ALFAS
|104,20
|668.170.553
|% 9,92
|
|YAYLA
|7,23
|21.061.193
|% 9,88
|
|QNBFL
|694,50
|4.231.976
|% -9,98
|
|ICBCT
|17,10
|191.173.931
|% -9,95
|
|UFUK
|115,00
|3.971.070
|% -9,95
|
|SAMAT
|62,45
|77.289.625
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|9.174.744
|% -9,94
|
|THYAO
|249,80
|5.230.543.524
|% -0,58
|
|TUPRS
|150,10
|3.058.730.366
|% 0,13
|
|YKBNK
|19,51
|3.004.577.303
|% -4,46
|
|ASTOR
|104,50
|2.392.032.932
|% 2,96
|
|AKBNK
|35,14
|2.287.064.576
|% -3,73
|
|EKGYO
|7,41
|1.704.694.146
|% 0,41
|
|YKBNK
|19,51
|3.004.577.303
|% -4,46
|
|ISCTR
|22,02
|2.100.967.869
|% -2,82
|
|ODAS
|9,94
|838.191.943
|% -1,68
|
|ZOREN
|4,77
|358.315.243
|% -1,04
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9308
|28,9380
|% 0,09
|
|Euro
|31,2536
|31,2753
|% 0,44
|
|Sterlin
|36,2836
|36,4655
|% 0,24
|
|Frank
|32,9178
|33,1161
|% 0,05
|
|Riyal
|7,6912
|7,7297
|% 0,08
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,98
|24,01
|% 0,66
|
|Platin
|910,64
|912,77
|% 0,66
|
|Paladyum
|987,15
|991,77
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,29
|75,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,81
|2.039,08
|% 0,66
|
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