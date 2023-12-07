***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2023 13:11
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Kasım 2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223521
BIST
'
16:527.824
En Düşük
|Değişim
|: -0,40%
|| -31,47
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.747
En Yüksek
7.885
16:5228,9317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0194
|Açılış
|: 28,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8338
16:5231,2658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1290
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2935
En Düşük
31,0844
16:521.897,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 13,24
|Açılış
|: 1.897,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.898,04
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler16:50
|ATATP
|97,90
|256.529.665
|% 10,00
|
|IZFAS
|11,11
|121.396.441
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.202,00
|301.761.071
|% 9,99
|
|ALFAS
|104,20
|668.549.841
|% 9,92
|
|YAYLA
|7,23
|22.649.621
|% 9,88
|
|QNBFL
|694,50
|4.231.976
|% -9,98
|
|SAMAT
|62,45
|77.302.302
|% -9,95
|
|UFUK
|115,00
|3.971.070
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|9.174.744
|% -9,94
|
|OTTO
|290,25
|3.759.477
|% -9,93
|
|THYAO
|250,75
|5.326.774.915
|% -0,20
|
|TUPRS
|150,70
|3.127.044.266
|% 0,53
|
|YKBNK
|19,51
|3.058.742.162
|% -4,46
|
|ASTOR
|104,40
|2.430.144.416
|% 2,86
|
|AKBNK
|35,16
|2.337.690.741
|% -3,67
|
|EKGYO
|7,41
|1.732.023.799
|% 0,41
|
|YKBNK
|19,51
|3.058.742.162
|% -4,46
|
|ISCTR
|22,10
|2.148.164.126
|% -2,47
|
|ODAS
|9,95
|846.208.583
|% -1,58
|
|ZOREN
|4,78
|370.412.221
|% -0,83
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9298
|28,9347
|% 0,08
|
|Euro
|31,2400
|31,2548
|% 0,38
|
|Sterlin
|36,2971
|36,4791
|% 0,28
|
|Frank
|32,9473
|33,1458
|% 0,14
|
|Riyal
|7,6915
|7,7301
|% 0,08
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,98
|24,01
|% 0,66
|
|Platin
|910,64
|912,77
|% 0,66
|
|Paladyum
|987,15
|991,77
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,29
|75,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,81
|2.039,08
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:50
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17:04XU100
Endeks 7, 807 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 60, 576.00 milyon TL de
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17:04DAPGM
Yüzde -7.09 oranında düşüşle 29.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 356, 706 adet işlem
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17:01KIMMR
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 6.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 764, 217 adet işlem
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16:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, FROTO, SASA
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16:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -75, 46 kaybederek (% -1.09 ) 6, 848