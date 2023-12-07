***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2023 13:44
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Kasım 2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223537
BIST
'
16:527.824
En Düşük
|Değişim
|: -0,40%
|| -31,47
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.747
En Yüksek
7.885
16:5228,9317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0194
|Açılış
|: 28,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8338
16:5231,2658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1290
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2935
En Düşük
31,0844
16:521.897,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 13,24
|Açılış
|: 1.897,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.898,04
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler16:52
|ATATP
|97,90
|256.529.665
|% 10,00
|
|IZFAS
|11,11
|121.396.441
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.202,00
|301.725.839
|% 9,99
|
|ALFAS
|104,20
|668.319.350
|% 9,92
|
|YAYLA
|7,23
|22.633.499
|% 9,88
|
|QNBFL
|694,50
|4.231.976
|% -9,98
|
|ICBCT
|17,10
|201.062.977
|% -9,95
|
|SAMAT
|62,45
|77.302.302
|% -9,95
|
|UFUK
|115,00
|3.971.070
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|9.174.744
|% -9,94
|
|THYAO
|250,25
|5.297.019.777
|% -0,40
|
|TUPRS
|150,50
|3.105.033.016
|% 0,40
|
|YKBNK
|19,52
|3.048.945.062
|% -4,41
|
|ASTOR
|104,70
|2.417.392.244
|% 3,15
|
|AKBNK
|35,12
|2.319.201.219
|% -3,78
|
|EKGYO
|7,42
|1.728.755.370
|% 0,54
|
|YKBNK
|19,52
|3.048.945.062
|% -4,41
|
|ISCTR
|22,08
|2.134.493.541
|% -2,56
|
|ODAS
|9,94
|842.559.138
|% -1,68
|
|ZOREN
|4,78
|369.750.768
|% -0,83
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9274
|28,9317
|% 0,07
|
|Euro
|31,2459
|31,2658
|% 0,41
|
|Sterlin
|36,2913
|36,4733
|% 0,26
|
|Frank
|32,9454
|33,1439
|% 0,13
|
|Riyal
|7,6915
|7,7301
|% 0,08
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,91
|23,93
|% 0,66
|
|Platin
|910,19
|912,13
|% 0,66
|
|Paladyum
|975,97
|982,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,46
|75,46
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,15
|2.035,47
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:52
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