***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
01.03.2024 14:14
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253589
BIST
'
15:249.141
En Düşük
|Değişim
|: -0,57%
|| -52,49
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.113
En Yüksek
9.227
15:2431,3430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1095
|Açılış
|: 31,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
15:2433,9313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0646
|Açılış
|: 33,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
15:242.070,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 17,23
|Açılış
|: 2.069,96
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.073,32
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler15:21
|VKING
|37,84
|45.328.061
|% 10,00
|
|OTTO
|390,75
|5.128.503
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.658.895.299
|% 9,98
|
|FLAP
|15,98
|415.361.174
|% 9,98
|
|ATEKS
|189,50
|46.042.398
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|62.979.337
|% -10,00
|
|ALCTL
|134,90
|426.875.689
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|375.137.892
|% -9,93
|
|KBORU
|161,80
|1.414.755.124
|% -7,06
|
|ISGSY
|28,60
|94.497.640
|% -6,84
|
|EREGL
|45,76
|4.836.769.368
|% 0,53
|
|REEDR
|74,65
|4.243.890.294
|% 7,88
|
|KONTR
|299,50
|3.653.483.010
|% 4,36
|
|GUBRF
|203,20
|3.588.926.944
|% 1,30
|
|THYAO
|278,25
|3.519.466.380
|% -1,24
|
|ISCTR
|10,84
|1.230.597.891
|% -2,34
|
|EREGL
|45,76
|4.836.769.368
|% 0,53
|
|EKGYO
|11,27
|1.155.439.950
|% 1,53
|
|ZOREN
|5,55
|544.853.335
|% -1,60
|
|AKFGY
|2,59
|231.097.089
|% 3,19
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3343
|31,3406
|% 0,34
|
|Euro
|33,9463
|33,9562
|% 0,26
|
|Sterlin
|39,5025
|39,7006
|% 0,49
|
|Frank
|35,2540
|35,4664
|% 0,21
|
|Riyal
|8,3342
|8,3760
|% 0,38
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,71
|22,73
|% 0,66
|
|Platin
|876,02
|877,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|951,02
|954,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,12
|83,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,91
|2.054,25
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:21
daha fazla
-
15:36HKTM
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 24.42 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 361, 545 adet işlem
-
15:35XU100
Endeks 9, 133 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 68, 198.00 milyon TL de
-
15:35EUYO
Yüzde -5.50 oranında düşüşle 20.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 531, 128 adet işlem
-
15:34MTRKS
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 83.15 lira fiyatla işlem gören hissede 453, 946 adet işlem
-
15:33HUBVC
Yüzde -4.38 oranında düşüşle 13.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 052, 485 adet işlem