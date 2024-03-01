***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
01.03.2024 14:14
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253592
BIST
'
15:249.141
En Düşük
|Değişim
|: -0,57%
|| -52,49
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.113
En Yüksek
9.227
15:2431,3430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1095
|Açılış
|: 31,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
15:2433,9313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0646
|Açılış
|: 33,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
15:242.070,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 17,26
|Açılış
|: 2.070,12
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.073,32
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler15:22
|VKING
|37,84
|45.328.061
|% 10,00
|
|OTTO
|390,75
|5.128.503
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.659.379.289
|% 9,98
|
|FLAP
|15,98
|417.114.835
|% 9,98
|
|ATEKS
|189,50
|46.042.398
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|63.541.319
|% -10,00
|
|ALCTL
|134,90
|426.913.191
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|377.202.136
|% -9,93
|
|EDATA
|31,70
|348.532.330
|% -6,76
|
|MAALT
|1.209,00
|152.482.073
|% -6,50
|
|EREGL
|45,76
|4.868.036.151
|% 0,53
|
|REEDR
|74,70
|4.265.392.445
|% 7,95
|
|KONTR
|299,25
|3.692.281.492
|% 4,27
|
|GUBRF
|203,60
|3.604.215.975
|% 1,50
|
|THYAO
|278,50
|3.588.021.556
|% -1,15
|
|ISCTR
|10,86
|1.250.919.523
|% -2,16
|
|EREGL
|45,76
|4.868.036.151
|% 0,53
|
|EKGYO
|11,27
|1.164.077.567
|% 1,53
|
|ZOREN
|5,55
|554.283.593
|% -1,60
|
|AKFGY
|2,58
|231.411.535
|% 2,79
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3341
|31,3479
|% 0,37
|
|Euro
|33,9272
|33,9663
|% 0,29
|
|Sterlin
|39,5110
|39,7092
|% 0,51
|
|Frank
|35,2619
|35,4743
|% 0,24
|
|Riyal
|8,3363
|8,3781
|% 0,40
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,70
|22,73
|% 0,66
|
|Platin
|876,05
|877,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|951,04
|954,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,12
|83,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.054,20
|2.054,46
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:22
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15:37KARYE
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 51.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 277, 772 adet işlem
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15:36HKTM
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 24.42 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 361, 545 adet işlem
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15:35XU100
Endeks 9, 133 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 68, 198.00 milyon TL de
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15:35EUYO
Yüzde -5.50 oranında düşüşle 20.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 531, 128 adet işlem
-
15:34MTRKS
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 83.15 lira fiyatla işlem gören hissede 453, 946 adet işlem