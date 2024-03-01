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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları

01.03.2024 14:43
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )

Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları

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Güncel Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253605


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKING 37,84 45.328.061 % 10,00  
OTTO 390,75 5.128.503 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.659.820.506 % 9,98  
FLAP 15,98 417.268.387 % 9,98  
ATEKS 189,50 46.090.531 % 9,98  
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15:24 Alış Satış %  
Dolar 31,3350 31,3430 % 0,35  
Euro 33,9232 33,9313 % 0,19  
Sterlin 39,5017 39,6998 % 0,49  
Frank 35,2599 35,4723 % 0,23  
Riyal 8,3326 8,3744 % 0,36  
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15:24 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,71 22,74 % 0,66  
Platin 877,19 879,22 % 0,66  
Paladyum 951,70 955,83 % 0,66  
Brent Pet. 83,17 83,17 % 0,66  
Altın Ons 2.054,12 2.054,42 % 0,66  
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