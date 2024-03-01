***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
01.03.2024 14:43
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253611
BIST
'
15:269.144
En Düşük
|Değişim
|: -0,54%
|| -50,09
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.113
En Yüksek
9.227
15:2631,3430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1095
|Açılış
|: 31,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
15:2633,9588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0921
|Açılış
|: 33,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
15:262.070,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 17,26
|Açılış
|: 2.070,12
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.073,32
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler15:26
|VKING
|37,84
|45.328.061
|% 10,00
|
|OTTO
|390,75
|5.128.503
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.659.820.506
|% 9,98
|
|FLAP
|15,98
|417.268.387
|% 9,98
|
|ATEKS
|189,50
|46.090.531
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|63.807.935
|% -10,00
|
|ALCTL
|134,90
|426.950.963
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|378.262.399
|% -9,93
|
|EDATA
|31,66
|350.003.599
|% -6,88
|
|KBORU
|162,50
|1.478.594.725
|% -6,66
|
|EREGL
|45,80
|4.892.981.485
|% 0,62
|
|REEDR
|74,85
|4.282.984.895
|% 8,16
|
|KONTR
|299,25
|3.696.726.506
|% 4,27
|
|GUBRF
|203,00
|3.614.464.345
|% 1,20
|
|THYAO
|278,50
|3.594.033.467
|% -1,15
|
|ISCTR
|10,87
|1.260.754.262
|% -2,07
|
|EREGL
|45,80
|4.892.981.485
|% 0,62
|
|EKGYO
|11,31
|1.192.539.008
|% 1,89
|
|ZOREN
|5,57
|562.513.400
|% -1,24
|
|AKFGY
|2,60
|235.296.407
|% 3,59
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3379
|31,3430
|% 0,35
|
|Euro
|33,9458
|33,9588
|% 0,27
|
|Sterlin
|39,5081
|39,7062
|% 0,50
|
|Frank
|35,2668
|35,4792
|% 0,25
|
|Riyal
|8,3364
|8,3782
|% 0,40
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,72
|22,74
|% 0,66
|
|Platin
|877,70
|879,67
|% 0,66
|
|Paladyum
|952,43
|956,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,12
|83,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.054,23
|2.054,55
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:26
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