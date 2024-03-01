***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
01.03.2024 16:11
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253707
BIST
'
17:349.124
En Düşük
|Değişim
|: -0,76%
|| -70,19
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.101
En Yüksek
9.227
17:3431,3573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1238
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
17:3433,9118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0451
|Açılış
|: 33,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
17:342.069,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 17,04
|Açılış
|: 2.069,90
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.073,58
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler17:32
|VKING
|37,84
|52.100.704
|% 10,00
|
|TGSAS
|52,75
|29.599.326
|% 9,99
|
|OTTO
|390,75
|5.128.503
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.694.764.145
|% 9,98
|
|FLAP
|15,98
|424.265.677
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|73.128.796
|% -10,00
|
|ALCTL
|134,90
|432.941.063
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|474.948.128
|% -9,93
|
|EDATA
|30,70
|460.480.592
|% -9,71
|
|NETAS
|85,90
|222.852.737
|% -9,58
|
|EREGL
|46,18
|7.460.305.635
|% 1,45
|
|REEDR
|76,10
|5.675.197.967
|% 9,97
|
|MIATK
|83,05
|5.383.932.761
|% 6,07
|
|KONTR
|294,25
|4.694.330.298
|% 2,53
|
|THYAO
|278,50
|4.495.970.987
|% -1,15
|
|EKGYO
|11,32
|2.099.385.017
|% 1,98
|
|ODAS
|10,66
|1.758.719.210
|% 5,65
|
|EREGL
|46,18
|7.460.305.635
|% 1,45
|
|ISCTR
|10,77
|1.733.827.208
|% -2,97
|
|ZOREN
|5,54
|777.528.546
|% -1,77
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3529
|31,3575
|% 0,40
|
|Euro
|33,9111
|33,9196
|% 0,16
|
|Sterlin
|39,4644
|39,6623
|% 0,39
|
|Frank
|35,1775
|35,3894
|% -0,00
|
|Riyal
|8,3364
|8,3782
|% 0,40
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,59
|22,62
|% 0,66
|
|Platin
|870,73
|873,95
|% 0,66
|
|Paladyum
|940,83
|944,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,20
|83,20
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.048,14
|2.048,41
|% 0,66
|