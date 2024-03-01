***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
01.03.2024 16:56
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253820
BIST
'
17:059.104
En Düşük
|Değişim
|: -0,98%
|| -90,10
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.101
En Yüksek
9.227
17:0531,3581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1246
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
17:0533,9653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0986
|Açılış
|: 33,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
17:052.068,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 16,03
|Açılış
|: 2.068,89
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.073,32
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler17:04
|VKING
|37,84
|46.939.969
|% 10,00
|
|TGSAS
|52,75
|24.933.021
|% 9,99
|
|OTTO
|390,75
|5.128.503
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.692.319.769
|% 9,98
|
|FLAP
|15,98
|422.491.130
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|70.979.121
|% -10,00
|
|ALCTL
|134,90
|431.898.825
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|472.665.604
|% -9,93
|
|NETAS
|86,55
|205.133.186
|% -8,89
|
|EDATA
|31,10
|438.103.241
|% -8,53
|
|EREGL
|45,80
|5.740.786.333
|% 0,62
|
|REEDR
|76,10
|5.628.279.045
|% 9,97
|
|MIATK
|83,05
|4.558.321.700
|% 6,07
|
|KONTR
|293,50
|4.492.119.870
|% 2,26
|
|THYAO
|277,75
|4.301.802.158
|% -1,42
|
|EKGYO
|11,25
|1.830.046.680
|% 1,35
|
|ODAS
|10,67
|1.673.776.433
|% 5,75
|
|ISCTR
|10,84
|1.596.036.214
|% -2,34
|
|ZOREN
|5,55
|742.985.773
|% -1,60
|
|EREGL
|45,80
|5.740.786.333
|% 0,62
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3543
|31,3586
|% 0,40
|
|Euro
|33,9499
|33,9599
|% 0,28
|
|Sterlin
|39,4739
|39,6719
|% 0,42
|
|Frank
|35,1618
|35,3736
|% -0,05
|
|Riyal
|8,3362
|8,3780
|% 0,40
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,71
|22,73
|% 0,66
|
|Platin
|872,90
|874,92
|% 0,66
|
|Paladyum
|939,91
|945,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,26
|83,26
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.055,23
|2.055,55
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19KBORU
Yüzde -8.73 oranında düşüşle 158.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 784, 135 adet işlem
-
17:18ETILR
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 16.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 470, 240 adet işlem
-
17:17ORCAY
Yüzde -6.32 oranında düşüşle 14.38 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 719, 084 adet işlem
-
17:16MOBTL
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 835, 330 adet işlem
-
17:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ALARK, AKBNK, ISCTR