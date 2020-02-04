***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
04.02.2020 16:51
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye fon içtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816998
BIST
18:00122.138
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 2.895,54
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
122.220
En Düşük
120.159
18:005,9707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0146
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
18:006,5956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0243
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
18:00299,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -4,33
|Açılış
|: 299,10
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
298,86
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,63
|310.581.880
|% 19,85
|
|DOKTA
|88,55
|33.513.668
|% 15,00
|
|TSGYO
|1,93
|23.974.842
|% 14,88
|
|GYHOL
|23,00
|512.558
|% 13,86
|
|RYSAS
|9,58
|15.247.048
|% 12,84
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MRGYO
|1,50
|30.567.651
|% -5,66
|
|MTRYO
|5,32
|34.831
|% -5,34
|
|QNBFL
|140,00
|819.801
|% -3,45
|
|NIBAS
|5,80
|133.400
|% -3,33
|
|THYAO
|14,33
|1.365.263.846
|% 3,54
|
|PETKM
|4,24
|853.419.302
|% 3,16
|
|HALKB
|7,42
|782.139.797
|% 7,85
|
|ASELS
|24,60
|730.291.047
|% 5,22
|
|SISE
|5,62
|579.127.063
|% 0,72
|
|TEKTU
|1,63
|310.581.880
|% 19,85
|
|PETKM
|4,24
|853.419.302
|% 3,16
|
|IHLAS
|0,89
|149.072.220
|% 4,71
|
|KRDMD
|2,92
|461.461.244
|% 3,55
|
|ISGYO
|1,93
|295.727.305
|% 3,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7511
|7,7900
|% -0,00
|
|Frank
|6,1338
|6,1707
|% -0,56
|
|Riyal
|1,5864
|1,5944
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.559
|-17,35
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-4,41
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,69
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,02
|55,02
|0,81
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59HALKB
Yüzde 7.99 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 314, 770 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2776, 37 artarak (% 2.46 ) 115, 703
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OSMEN, KERVN, BRKO, ATSYH
-
17:58
ISGSY, GYHOL, LINK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
ALYAG, ALKA, QNBFL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında