***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
11.02.2020 09:43
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon içtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818348
BIST
11:38117.941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -400,61
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
119.513
En Düşük
117.827
11:386,0374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0238
|Açılış
|: 6,0320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0374
En Düşük
6,0055
11:386,5919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0243
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,5919
En Düşük
6,5549
11:38303,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,34
|Açılış
|: 303,97
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
304,38
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,56
|181.301.268
|% 15,41
|
|SAYAS
|3,59
|5.738.961
|% 14,70
|
|BOSSA
|10,92
|22.216.835
|% 13,28
|
|FORMT
|2,75
|85.663
|% 10,00
|
|KENT
|228,00
|4.649.497
|% 9,99
|
|LINK
|26,90
|825.399
|% -8,94
|
|KRSAN
|10,30
|25.709
|% -5,42
|
|NIBAS
|5,22
|26
|% -5,09
|
|EGCEY
|0,60
|23.428
|% -4,76
|
|RYGYO
|10,84
|42.563.096
|% -4,75
|
|THYAO
|14,04
|516.557.560
|% 0,14
|
|YKBNK
|3,00
|255.183.075
|% -4,15
|
|TSPOR
|3,68
|252.800.195
|% 4,25
|
|ASELS
|24,16
|205.726.903
|% 0,17
|
|SISE
|5,45
|189.095.436
|% 0,55
|
|YKBNK
|3,00
|255.183.075
|% -4,15
|
|ODAS
|2,11
|174.982.959
|% -0,94
|
|IHLGM
|1,27
|102.626.153
|% 2,42
|
|TSPOR
|3,68
|252.800.195
|% 4,25
|
|EKGYO
|1,63
|78.717.150
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7615
|7,8004
|% 0,25
|
|Frank
|6,1426
|6,1796
|% 0,22
|
|Riyal
|1,6032
|1,6113
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|-6,87
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|53,80
|53,80
|0,53
|