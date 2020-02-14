***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
14.02.2020 16:15
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon içtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819074
BIST
16:49120.286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -254,55
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
16:496,0591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0175
|Açılış
|: 6,0570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
16:496,5774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0227
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
16:49307,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,59
|Açılış
|: 307,88
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,97
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|687.290.724
|% 20,00
|
|AYCES
|12,74
|6.176.373
|% 14,98
|
|ALCTL
|20,38
|69.215.491
|% 14,43
|
|BJKAS
|3,05
|569.587.738
|% 12,13
|
|GEDIK
|12,15
|58.236.879
|% 11,47
|
|TUKAS
|12,30
|3.963.179
|% -19,40
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|OZBAL
|2,38
|12.875.152
|% -9,16
|
|RHEAG
|2,14
|46.773.331
|% -8,94
|
|SAFKR
|3,10
|1.629.302
|% -7,46
|
|ASELS
|28,98
|1.302.002.153
|% 2,69
|
|THYAO
|14,92
|1.288.841.675
|% -0,47
|
|GSRAY
|2,88
|687.290.724
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,20
|610.041.413
|% 6,28
|
|BJKAS
|3,05
|569.587.738
|% 12,13
|
|ISGYO
|2,20
|610.041.413
|% 6,28
|
|GSRAY
|2,88
|687.290.724
|% 20,00
|
|BJKAS
|3,05
|569.587.738
|% 12,13
|
|CEMAS
|1,23
|204.656.445
|% 1,65
|
|KARSN
|1,91
|287.420.352
|% 3,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8616
|7,9010
|% 0,01
|
|Frank
|6,1576
|6,1947
|% 0,20
|
|Riyal
|1,6112
|1,6193
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|3,56
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.032
|2.062
|2,00
|
|Tam
|2.025
|2.076
|3,16
|
|Yarım
|979
|1.004
|1,52
|
|Çeyrek
|491
|502
|0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,03
|
|B. Petrol
|57,24
|57,24
|0,90
|